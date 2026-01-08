教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國猶他州鹽湖城一處摩門教會聚會所的停車場7日發生致命槍擊事件後，參加葬禮的人們陸續離開。美聯社
美國猶他州鹽湖城一處摩門教會聚會所的停車場7日發生致命槍擊事件後，參加葬禮的人們陸續離開。美聯社

美國猶他州鹽湖城一處耶穌基督後期聖徒教會（摩門教會）的聚會所發生槍擊事件，據報至少兩人死亡，警方已趕赴現場處理。

德瑟雷特新聞（Deseret News）報導，事件發生在聚會所的停車場，事發當時教堂內正在舉行一場喪禮。鹽湖城警局發言人米爾斯（Glen Mills）表示，警方於晚間約7時30分後不久接獲通報，指該聚會所發生槍擊事件，目前有3人傷勢危急，另有3名受害者因由私人送醫，傷勢狀況仍待確認。

警方指出，監視器畫面已拍到一輛涉案嫌疑車輛，目前掌握多條有關嫌犯的線索，但尚不確定是否涉及多名槍手，也尚未拘捕任何嫌犯。聯邦調查局（FBI）鹽湖城辦公室也在「X」發布聲明表示，已注意到這起事件，並正向地方執法夥伴提供協助。

摩門教會發言人彭羅德（Sam Penrod）晚間發表聲明指出，教會已得知鹽湖城一處教會聚會所外發生嚴重事件，事發當時教堂內正在舉行追思禮拜。教會正與執法部門合作，並感謝第一線應變人員的努力，所有相關問題將暫時統一交由警方回應。

彭羅德並表示，教會為所有受到這場悲劇影響的人祈禱，並對任何原本用於敬拜的神聖場所，竟遭受任何形式的暴力，表達深切關切。

