川普擬限制國防企業配息與股票回購 促加速武器生產

美國總統川普誓言，除非RTX等國防承包商加快武器生產，否則將禁止其發放股息或回購股票，此舉不僅導致國防股下跌，也暗示美國軍工產業將面臨全面性變革。

路透社報導，川普和國防部批評國防工業存在成本過高、生產緩慢等問題，並承諾進行重大改革，使戰爭裝備的生產更為靈活迅速。

川普在白宮今天發布的行政命令中表示：「傳統國防承包商多年來本末倒置，只顧著優先追求股東報酬，而非滿足國家作戰人員的需求。」

川普今天下午在社群媒體發表類似看法後，國防類股隨即下跌。此前美軍於週末行動中使用美國軍事裝備抓捕委內瑞拉總統尼馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子並押送至紐約，這一消息曾短暫提振國防類股，但在川普批評國防承包商後股價回落。

紐約午盤國防板塊應聲走低。國防武器製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）下跌4.8%；諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）下挫5.5%；通用動力公司（General Dynamics）則挫跌3.6%。

川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文表示：「戰爭部向我報告，國防承包商雷神公司（Raytheon）對戰爭部需求的反應最不積極。」雷神是雷神技術（RTX）的子公司。

他還說：「雷神若不加快腳步，開始投入更多前期投資，例如廠房與設備，將不再與戰爭部往來。」

雷神生產愛國者（Patriot）飛彈防禦系統，該系統在烏克蘭被大量使用，同時也供全球各國軍隊使用戰斧飛彈（Tomahawk）。

RTX發言人並未立即對川普的貼文發表評論。該貼文發布後，RTX股價一度下跌2%，但在盤後交易中反彈並上漲2.5%。