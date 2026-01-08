格陵蘭巡防靠雪橇犬！BBC揭川普有3招能得手 專家看衰「再等1000年」

美國總統川普重拳推翻委內瑞拉馬杜洛政權後，放話對格陵蘭勢在必得，且不排除動武。究竟川普有哪些手段可以拿下格陵蘭？BBC分析，除了以談判購買取代軍事行動外，華府也可能透過影響力行動拉攏島內民意，推動格陵蘭脫離丹麥獨立、再轉為美國夥伴。

國防分析人士認為，美國若採閃電行動控制格陵蘭，技術上未必困難，但政治與外交後座力將極其巨大。

格陵蘭幅員廣大，島上沒有自己的軍隊，由丹麥負責防衛，但丹麥在空海軍資產部署有限，難以覆蓋全島，大片地區甚至主要由仰賴狗拉雪橇行動的丹麥特種單位「天狼星巡邏隊」（Sirius Patrol）執勤。

美國已在格陵蘭西北端的皮圖菲克基地長期駐紮逾100名軍事人員，理論上可作為後勤樞紐。丹麥安全專家韓森（Hans Tino Hansen）推估，若真有入侵行動，駐阿拉斯加的第11空降師將成為主力，搭配空、海軍支援；有專家稱，美軍具備快速投送大量兵力的能力，屆時行動可能殘酷，但未必爆發大量交火。

BBC同時引述多名美國前官員與國防分析人士指出，軍事選項「極不可能」，主因是對美歐同盟的衝擊過於深遠，美國國會也可能援引《戰爭權力法》阻擋。

至於「買島」路線，努克與哥本哈根皆已表態格陵蘭不出售。即便格陵蘭願意出售，程序仍極其複雜：資金需國會編列；若以締結條約取得領土，須獲得參議院2/3同意，這是很高的門檻；歐盟也可能需對交易點頭。

除了硬手段，華府也可能改打影響力行動。華府智庫大西洋理事會地緣戰略專家巴尤米（Imran Bayoumi）表示，相較軍事行動，影響力戰更可能成為選項；他並舉例，美國與帛琉、密克羅尼西亞、馬紹爾群島等太平洋國家有類似安排，對方提供防務權利，美方則給予在美居住與工作機會。

但夥伴關係未必能滿足川普，美國在既有協議下已能向格陵蘭調兵，而且無法讓美國取得格陵蘭的龐大礦產資源所有權。

韓森直言，只要格陵蘭民意反對，除非動武，否則想擁有格陵蘭恐難成功。

民調顯示多數格陵蘭人支持脫離丹麥獨立，但同樣多數不希望成為美國一部分。