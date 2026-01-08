美眾院議長：川普國情咨文演說2月24日登場

快訊

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天宣布，總統川普第2任期的首次國情咨文演說將於2月24日發表。

法新社報導，強生在一封公開致川普的信函中表示：「我們期待在2026年推進眼前的各項重要工作，為美國人民服務、捍衛自由，並維護這場偉大的自治實驗。」

「為此，我非常榮幸且極其有幸地邀請您，於2026年2月24日星期二，在美國眾議院議事廳向國會聯席會議發表演說。」

川普去年3月也曾在國會兩院聯席會議發表演說，不過總統任期首年的這類演說並未正式定義為國情咨文。

川普即將發表這場演說之際，他正因生活成本問題及爭議性的移民鎮壓行動，在國內面臨政治阻力；與此同時，他日益激進的外交政策也引發國際社會的強烈反彈，令美國鄰國及歐洲盟友感到不安。

今年被視為決定成敗的一年，預料川普將在這場演說中提出他對國家未來的願景。如果民主黨在至關重要的期中選舉中贏得眾議院多數，將可在川普剩餘任期內限制他的權力。

來自路易斯安那州的強生是立場強硬的保守派。他補充說：「在您的領導與果斷行動下，美國變得更強大、更自由、更繁榮。」

「2025年，您的執政團隊與第119屆國會攜手合作，推動了史上最具影響力的施政方針之一，全美各地的民眾都將感受到務實治理帶來的具體成果。」

川普 美國 眾議院

相關新聞

格陵蘭巡防靠雪橇犬！BBC揭川普有3招能得手 專家看衰「再等1000年」

美國總統川普重拳推翻委內瑞拉馬杜洛政權後，放話對格陵蘭勢在必得，且不排除動武。究竟川普有哪些手段可以拿下格陵蘭？BBC分...

美國「退群」不限66個國際組織 魯比歐：其他還在審

川普今天宣布退出66個國際組織。美國國務卿魯比歐隨後透過聲明表示，退出的組織名單是政府對浪費、低效和「有害」的國際組織進...

ICE探員當街槍殺女子 川普稱自衛、市長怒駁斥

美國移民官員今天在明尼阿波利斯槍殺一名女子，引發地方領袖憤怒；儘管總統川普聲稱這名官員是出於自我防衛，但明尼阿波利斯市長...

川普退出66個國際組織曝光！「聯合國氣候變化框架公約」入列

美聯社報導，美國總統川普7日簽署行政命令，宣布美國將退出66個國際組織，其中有31個機構與聯合國體系相關，包括聯合國人口...

克流感缺貨！美遇數十年最猛流感季 強勢病毒株恐致庫存見底

美國部分地區正面臨數十年來最嚴重的流感季，抗病毒藥物克流感（Tamiflu）供應緊張。

魯比歐下周會丹麥談格陵蘭！白宮不排除動武成「北約自己打自己」惡夢

美國總統川普在委內瑞拉行動後，對取得格陵蘭態度強硬，外界關注華府是否可能把壓力升高到對北約盟友丹麥動武。國務卿魯比歐表示...

