快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

克流感缺貨！美遇數十年最猛流感季 強勢病毒株恐致庫存見底

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國部分地區正面臨數十年來最嚴重的流感季，抗病毒藥物克流感（Tamiflu）供應緊張。示意圖。路透
美國部分地區正面臨數十年來最嚴重的流感季，抗病毒藥物克流感（Tamiflu）供應緊張。示意圖。路透

美國部分地區正面臨數十年來最嚴重的流感季，抗病毒藥物克流感（Tamiflu）供應緊張。

喬治亞州梅肯市一家藥局表示，克流感膠囊已短缺數周，補貨時間從隔夜延長至兩三天，每日至少有十名患者上門求藥。當地獨立藥局也頻繁接到醫師與病患的求助電話。喬治亞州目前流感活動水準已被疾控中心列為「極高」。

克流感是羅氏研發的處方藥，若在發病48小時內服用，可減輕症狀、預防感染及保護高風險族群。藥師指出，對脆弱族群而言，缺藥或延遲用藥可能影響療效。

美國衛生系統藥師協會資料顯示，克流感已被列為短缺藥物，但影響範圍仍待釐清。目前短缺集中在疫情嚴重地區，猶他州等疫情較輕區域尚未出現普遍問題。專家警告，在當前強勢毒株流行下，庫存進一步下降「只是時間問題」。

本流感季全美感染人數已逾1,100萬，46州病毒活動達高或極高等級；相關住院約12萬人，死亡至少5,000例。

本次疫情主要由H3N2變異株分支K驅動，該變種能逃逸既往免疫力，且與本季疫苗匹配度低。加上全美僅43%人口接種疫苗，導致疫情加劇。

克流感分液劑與膠囊，液劑是五歲以下幼兒的核准用藥之一。羅氏子公司因學名藥競爭，已於今年7月及9月撤市兩款膠囊，並為新型抗病毒藥Xofluza增設藥局查詢功能。

學名藥廠Novadoz表示，近期需求明顯上升，現有庫存雖可滿足既有客戶，但若需擴大供貨，產能提升至少需三至四周。

流感 疫情 藥局 病毒

延伸閱讀

影／不忍石門唯一藥局熄燈！兒辭職返鄉 接手病父 43 年的守護承諾

流感變種K分支別輕忽 醫界盼擴大加強型疫苗對象

敬老卡怨用不完里長促藥局買東西 蔣萬安曝1點會有點怪

美流感病例飆至750萬、3100人死亡 醫：快打疫苗還不遲

相關新聞

格陵蘭巡防靠雪橇犬！BBC揭川普有3招能得手 專家看衰「再等1000年」

美國總統川普重拳推翻委內瑞拉馬杜洛政權後，放話對格陵蘭勢在必得，且不排除動武。究竟川普有哪些手段可以拿下格陵蘭？BBC分...

美國「退群」不限66個國際組織 魯比歐：其他還在審

川普今天宣布退出66個國際組織。美國國務卿魯比歐隨後透過聲明表示，退出的組織名單是政府對浪費、低效和「有害」的國際組織進...

ICE探員當街槍殺女子 川普稱自衛、市長怒駁斥

美國移民官員今天在明尼阿波利斯槍殺一名女子，引發地方領袖憤怒；儘管總統川普聲稱這名官員是出於自我防衛，但明尼阿波利斯市長...

川普退出66個國際組織曝光！「聯合國氣候變化框架公約」入列

美聯社報導，美國總統川普7日簽署行政命令，宣布美國將退出66個國際組織，其中有31個機構與聯合國體系相關，包括聯合國人口...

克流感缺貨！美遇數十年最猛流感季 強勢病毒株恐致庫存見底

美國部分地區正面臨數十年來最嚴重的流感季，抗病毒藥物克流感（Tamiflu）供應緊張。

魯比歐下周會丹麥談格陵蘭！白宮不排除動武成「北約自己打自己」惡夢

美國總統川普在委內瑞拉行動後，對取得格陵蘭態度強硬，外界關注華府是否可能把壓力升高到對北約盟友丹麥動武。國務卿魯比歐表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。