美國「退群」不限66個國際組織 魯比歐：其他還在審

川普今天宣布退出66個國際組織。美國國務卿魯比歐隨後透過聲明表示，退出的組織名單是政府對浪費、低效和「有害」的國際組織進行審查後確立，對其他國際組織的審查仍在進行中。

根據白宮晚間在社群媒體發布的聲明，美國總統川普在指示政府檢視參與及資助所有國際組織的情況，包括與聯合國有關的組織後，今天簽署行政命令暫停美國對66個組織、機構與委員會的資助。

66個國際組織的名單一出，魯比歐（Marco Rubio）接著發布聲明指出，川普政府發現這些機構職能重疊、管理不善、毫無必要、浪費資源，被與美國利益相悖的勢力所控制，或者對美國國家主權、自由和整體繁榮構成威脅。

「納稅人的數十億美元流向外國勢力，損害美國人民利益的日子已不復返。」魯比歐說，川普明確表示：美國民眾的血汗錢不該再浪費在這些機構上。

這是美國最新一次退出國際機構。川普政府先前已暫停對世界衛生組織（WHO）、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）、聯合國人權理事會（U.N. Human Rights Council）與聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）等機構的支持。

美聯社指出，美國對聯合國的會費採取「單點付費」方式，只支付川普認為與自身議程契合的部門與機構，不再支持無助美國利益的機構。

美國即將退出的其他組織與機構包括無碳能源倡議（Carbon Free Energy Compact）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際熱帶木材組織（International Tropical Timber Organization）、大西洋合作夥伴關係（Partnership for Atlantic Cooperation）以及國際鉛鋅研究小組（International Lead and Zinc StudyGroup）等。

整體而言，這66個國際組織多聚焦在氣候、勞工等議題的聯合國相關機構、委員會與諮詢小組。