紐時：川普依格陵蘭防衛協定 全權決定軍事部署

中央社／ 紐約7日專電

川普政府近期提高美國納入格陵蘭的聲量，「紐約時報」分析，根據冷戰時期美國與丹麥簽署的防衛協定，美國總統川普可全權處理格陵蘭。學者認為，協定讓川普可全面進行軍事部署，但無法買下格陵蘭。

美國總統川普（Donald Trump）與白宮官員近期發言指格陵蘭應為美國一部分，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與美國歐洲盟邦陸續發言回應，不過從美國與丹麥格陵蘭防衛協定內容來看，美國在格陵蘭擁有絕對軍事權力。

美國真的需要買下格陵蘭或以更激烈手段才能達成川普的目的嗎？紐約時報（New York Times）報導，根據美國與丹麥冷戰時期簽署的協定，美國在格陵蘭擁有廣泛軍事管道，目前美國在島上僅有一處基地，協定允許美國在全島興建、架設、維修與運作基地，派遣人員控制船艦、飛機與水上飛行器的起降、停泊等任務。

丹麥國際研究院研究員歐里森（Mikkel RungeOlesen）向紐時說明，美國可以依需求全權處理格陵蘭，很難理解美國做不到，只要友善一點提出即可。誰都無法買下格陵蘭，尤其是美國，丹麥政府也無權出售。

紐時報導，二戰期間德國納粹占領丹麥，於格陵蘭東側設立小型氣候觀測站並傳送歐戰訊息，各國憂心德軍經格陵蘭前進至北美。當時被哥本哈根中斷聯繫的丹麥駐美大使個人與美簽署格陵蘭防衛協定，美軍最終將德國勢力趕出，設置10多個基地、跑道及軍事設施，駐軍數千人。

根據報導，二戰結束進入冷戰，為防堵蘇聯，美國與丹麥於1951年正式簽署防衛協定，格陵蘭美軍基地持續運作並設置早期預警雷達站。冷戰落幕，美軍撤離全數基地，僅留下皮圖菲克太空基地（Pittufik SpaceBase）監測北極上空。丹麥在格陵蘭派遣駐軍，軍方採用雪橇犬巡邏。

2004年兩國在格陵蘭伊卡利古（Igaliku）增修原協定，美國軍事活動必須徵詢格陵蘭自治政府。

報導引述佛瑞德里克森曾指出，兩國已有防衛協定，美國擁有廣泛管道出入格陵蘭，應該停止威脅。歐洲多國領袖也提到1951年的防衛協定，認為格陵蘭屬於當地人民。

美國 格陵蘭 丹麥

