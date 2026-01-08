魯比歐下周會丹麥談格陵蘭！白宮不排除動武成「北約自己打自己」惡夢

美國總統川普在委內瑞拉行動後，對取得格陵蘭態度強硬，外界關注華府是否可能把壓力升高到對北約盟友丹麥動武。國務卿魯比歐表示，下周將與丹麥官員會晤磋商格陵蘭議題。BBC分析指出，除傳出川普傾向以「談判購買」取代軍事行動外，華府也可能透過影響力行動拉攏島內民意，推動格陵蘭脫離丹麥、再轉為美國夥伴。

丹麥表示，若其北約盟友入侵或奪取格陵蘭，將意味著北約盟友及二戰後安全架構的終結；其外交部長已要求召開緊急會議。

7日華府記者會上，記者追問川普政府是否願為奪取格陵蘭，不惜冒北約分裂風險、甚至動武。對此魯比歐並未正面回應，「我不是來談丹麥或軍事介入的，我下周會與他們會面，到時候會跟他們談」，他並補充，每一位美國總統都保留以軍事手段因應國安威脅的選項。

白宮日前證實正評估取得格陵蘭的多種選項，並未排除動用武力。BBC指出，若對格陵蘭動武，等同北約自己打自己人的惡夢情境，甚至可能牽動北約存續。