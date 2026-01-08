快訊

MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中

冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

台股早盤跌逾百點 台積電下跌15元開出

聽新聞
0:00 / 0:00

魯比歐下周會丹麥談格陵蘭！白宮不排除動武成「北約自己打自己」惡夢

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國務卿魯比歐7日在華府國會就委內瑞拉局勢舉行簡報。路透
美國國務卿魯比歐7日在華府國會就委內瑞拉局勢舉行簡報。路透

美國總統川普在委內瑞拉行動後，對取得格陵蘭態度強硬，外界關注華府是否可能把壓力升高到對北約盟友丹麥動武。國務卿魯比歐表示，下周將與丹麥官員會晤磋商格陵蘭議題。BBC分析指出，除傳出川普傾向以「談判購買」取代軍事行動外，華府也可能透過影響力行動拉攏島內民意，推動格陵蘭脫離丹麥、再轉為美國夥伴。

丹麥表示，若其北約盟友入侵或奪取格陵蘭，將意味著北約盟友及二戰後安全架構的終結；其外交部長已要求召開緊急會議。

7日華府記者會上，記者追問川普政府是否願為奪取格陵蘭，不惜冒北約分裂風險、甚至動武。對此魯比歐並未正面回應，「我不是來談丹麥或軍事介入的，我下周會與他們會面，到時候會跟他們談」，他並補充，每一位美國總統都保留以軍事手段因應國安威脅的選項。

白宮日前證實正評估取得格陵蘭的多種選項，並未排除動用武力。BBC指出，若對格陵蘭動武，等同北約自己打自己人的惡夢情境，甚至可能牽動北約存續。

格陵蘭 北約 丹麥

延伸閱讀

白宮：若美取得格陵蘭 可確保中俄無法持續侵擾行為

川普貼文重創國防股房產股 道指跌近470點 AI概念股獨力撐盤

川普喊賣委國移交5,000萬桶受制裁石油 油價罩陰霾下探60美元

動武或收購？專家分析川普面臨抉擇 對美國而言「格陵蘭最易拿下」

相關新聞

川普退出66個國際組織曝光！「聯合國氣候變化框架公約」入列

美聯社報導，美國總統川普7日簽署行政命令，宣布美國將退出66個國際組織，其中有31個機構與聯合國體系相關，包括聯合國人口...

打造「夢幻軍隊」！川普要求國防預算大增50% 達到1.5兆美元

美國總統川普要求將 2027 年度的國防預算大幅提高逾 50%，達到 1.5 兆美元。他表示這史無前例的增幅，將由去年開...

美國「退群」不限66個國際組織 盧比歐：其他還在審

川普今天宣布退出66個國際組織。美國國務卿盧比歐隨後透過聲明表示，退出的組織名單是政府對浪費、低效和「有害」的國際組織進...

魯比歐下周會丹麥談格陵蘭！白宮不排除動武成「北約自己打自己」惡夢

美國總統川普在委內瑞拉行動後，對取得格陵蘭態度強硬，外界關注華府是否可能把壓力升高到對北約盟友丹麥動武。國務卿魯比歐表示...

關稅帶來龐大收入？川普爭取2027年軍費1.5兆美元 增幅5成創新高

美國總統川普7日在真實社群發文表示，基於美國國家利益考量，2027年度的軍事預算不應維持在1兆美元（台幣約31.74兆元...

白宮：川普簽署公告 退出66個國際組織

白宮發表聲明指出，美國總統川普今天簽署公告，宣布美國將退出35個非聯合國組織，以及31個「運作與美國國家利益相悖」的聯合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。