川普退出66個國際組織曝光！「聯合國氣候變化框架公約」入列

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普6日在華府出席共和黨眾議員年度議題會議。路透

美聯社報導，美國總統川普7日簽署行政命令，宣布美國將退出66個國際組織，其中有31個機構與聯合國體系相關，包括聯合國人口機構，以及全球氣候談判基礎的《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）。

白宮透過社群發布聲明指出，川普已指示暫停美國對66個組織、機構與委員會的支持；多數目標與聯合國相關，涵蓋聚焦氣候、勞工等議題的機構、委員會與諮詢小組。

國務院則在聲明批評，這些機構「職掌範圍重複、管理不善、不必要、浪費資源、運作不佳」，並指其「被某些行動者的利益所挾持」，推進與美方利益相抵觸的議程，甚至「威脅美國主權、自由與整體繁榮」。川普政府並將其中部分組織定性為迎合多元與覺醒文化（woke）倡議。

在氣候議題上，美國身為全球最大排放國與大型經濟體，此次退出UNFCCC，被視為華府與國際氣候治理機制拉開距離的最新一步。

UNFCCC是1992年由198個國家達成的協議，內容是以資金支持開發中國家的氣候變遷相關行動，這項框架也巴黎協定的基礎條約。川普去年重返白宮便已退出巴黎協定。

對此，專家警告，若缺少美國合作，全球要在抑制溫室氣體與推動減排承諾上取得實質進展，難度恐將升高。

智庫「國際危機組織」資深聯合國分析師福蒂（Daniel Forti）指出，美國對多邊主義的態度正在「定型」，呈現「要嘛照我的方式、要嘛走人」的路線；也就是國際合作必須依華府設定的條件推進。

根據白宮官網，美國將退出31個聯合國組織，除了UNFCCC還包括：聯合國國際法委員會（ILC）、國際貿易中心（ITC）、聯合國貿易和發展（UNCTAD）、聯合國經濟和社會事務部（UN DESA）、聯合國大學（UNU）及其他機構。

還有35個非聯合國組織，包括：全球氣候科學評估的最權威機構的「聯合國政府間氣候變遷專門委員會」（IPCC）、推動全球能源轉型的「國際再生能源總署」（IRENA）、全球最大環保組織「國際自然保護聯盟」（IUCN）、無碳能源合約（24/7 CFE）、國際棉花諮詢委員會（ICAC）、國際熱帶木材組織（ITTO）、大西洋合作夥伴關係（PAC）、泛美地理與歷史研究所（PAIGH）、國際藝術委員會與文化機構聯盟（IFACCA）、國際鉛鋅研究小組（ILZSG）及其他組織。

國務院表示，相關審查仍在進行中。

