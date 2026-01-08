打造「夢幻軍隊」！川普要求國防預算大增50% 達到1.5兆美元

美國總統川普要求將 2027 年度的國防預算大幅提高逾50%，達到1.5兆美元。他表示這史無前例的增幅，將由去年開徵關稅帶來的收入來支應。

川普在社群媒體上寫道：「這將讓我們建立長期以來應得的『夢幻軍隊』，更重要的是，無論面對任何敵人，都能確保我們的安全與穩固。」他表示，關稅帶來的「巨額收入」不僅能支應這筆開支，還能償還公債，並提供「實質紅利給中等收入的愛國者」。

這項要求將創下美國軍事支出歷來最大增幅。本財政年度授權的國家安全支出為9,010億美元。

此舉也與川普政府的其他優先事項相左，因為白宮先前曾試圖削減國防部的部分開支，這是馬斯克精簡成本計畫的一環。據彼特森基金會（Peter G. Peterson Foundation）統計，美國目前國防支出已超過排名在後九個國家的總和。

此外，關稅收入是否足以負擔這筆增幅仍讓人存疑。根據美國財政部數據，截至今年9月30日，關稅約帶來1,950億美元收入，且川普曾表示希望國會利用增加的海關稅收，向大多數美國人發放2,000美元的關稅退稅支票。

川普的這項請求仍需獲得國會批准。他表示，這是在與「參議員、眾議員、各部首長及其他政治代表進行長期且艱難的協商」後所做的決定。