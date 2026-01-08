川普有意動武奪取格陵蘭 共和黨參眾領袖提出異議

對於美國總統川普有意動武奪取格陵蘭，美國共和黨籍聯邦參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）及聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）皆提出異議。

在美軍擒獲委內瑞拉領導人馬杜洛（NicolasMaduro）後，川普重申希望美國能取得格陵蘭的意願。川普5日告訴美國國家廣播公司新聞網（NBCNews），他對取得格陵蘭一事「非常認真」。

NBC報導，強生昨晚指出，他不認為美國以軍事手段奪取格陵蘭是「適當」之舉。強生今晨告訴記者，他不認為「有人會認真考慮此事」。

圖恩也反對川普的主意。他昨天告訴記者，他不認為「在格陵蘭的軍事行動會是選項」。他提及：「對我而言，這不是任何人目前會認真考慮的事情。」