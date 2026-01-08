川普有意動武奪取格陵蘭 共和黨參眾領袖提出異議
對於美國總統川普有意動武奪取格陵蘭，美國共和黨籍聯邦參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）及聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）皆提出異議。
在美軍擒獲委內瑞拉領導人馬杜洛（NicolasMaduro）後，川普重申希望美國能取得格陵蘭的意願。川普5日告訴美國國家廣播公司新聞網（NBCNews），他對取得格陵蘭一事「非常認真」。
NBC報導，強生昨晚指出，他不認為美國以軍事手段奪取格陵蘭是「適當」之舉。強生今晨告訴記者，他不認為「有人會認真考慮此事」。
圖恩也反對川普的主意。他昨天告訴記者，他不認為「在格陵蘭的軍事行動會是選項」。他提及：「對我而言，這不是任何人目前會認真考慮的事情。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言