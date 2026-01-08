川普擬禁華爾街投資人炒作住宅 打壓美國房價
美國總統川普今天表示，為了壓抑房價，他的政府正著手研擬措施，要禁止華爾街投資機構買住宅，此舉可能對私募股權公司投資房市造成打擊，也讓建商承受壓力。
川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示，政府正展開行動，還要求國會立法。
他又說，自己也將在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）的演說中，討論更多有關住房及負擔的問題。
川普寫道：「長期以來，購屋及擁有房產被視為美國夢的巔峰。」但通膨已讓許多美國人難以實現這個夢想。
路透社報導，華爾街投資公司被指責，是造成房屋供給減少的罪魁禍首。
自2008年金融危機以來，許多住房遭法拍，黑石集團（Blackstone）等華爾街投資機構，買下數以千計的獨棟住宅。
投資機構日益擴大對出租住宅的投資。當借貸成本飆升及工作型態改變之時，投資住宅要比投資商辦及零售物業，獲利更穩妥。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言