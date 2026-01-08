美移民執法官員明州擊斃1女子 民主黨議員痛批

中央社／ 明尼阿波利斯7日綜合外電報導

美國國土安全部表示，移民暨海關執法局（ICE）人員今天在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）擊斃一名女子，她當時試圖駕車撞擊執法人員。　

法新社等媒體報導，美國國土安全部（DHS）在社群媒體X發文指出：「今天，在明尼阿波利斯ICE官員執行針對性行動時，暴徒開始阻擋ICE官員。」

美國國土安全部寫道：「其中一名暴力的暴徒將她的車輛作為武器，試圖撞擊我們的執法人員以殺害他們-這是一種本土恐怖主義行為。」

美國國土安全部還提及：「一名ICE官員因擔心自身、執法同仁及民眾安危，進行防衛性射擊。涉案嫌疑人中槍身亡，受傷的ICE官員預計將完全康復。」

根據美國財經媒體CNBC，在這場槍擊事件後，多名明尼蘇達州民選官員要求ICE離開明尼阿波利斯市。

明尼蘇達州民主黨籍眾議員歐瑪（Ilhan Omar）在X寫道：「ICE必須停止恐嚇我們的社區，並且離開我們的城市。」

