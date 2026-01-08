川普：期中選舉若輸會遭彈劾

川普總統六日警告眾院共和黨人，如果共和黨輸掉期中選舉，他就會遭到民主黨彈劾。

川普在甘迺迪中心舉行的共和黨會議中表示，「你們必須贏得期中選舉，因為如果我們輸了，他們會找到理由彈劾我。我會被彈劾。」

川普在演說中呼籲共和黨同僚更加團結一致打選戰，包括在性別政治、醫療保健和選舉改革等議題上向選民推銷政府政策。

今年十一月的美國期中選舉，將改選聯邦眾議院所有席次及參議院三分之一席次。選舉結果決定共和黨能否在川普第二任期最後兩年繼續推行其政治議程。

儘管川普在演說中預期共和黨將在期中選舉取得「史詩般」的勝利，但他同時也表達對歷史慣例的擔憂，也就是總統所屬的執政黨通常在期中選舉表現不佳。

川普表示，「他們說，當你贏得總統大選，就會在期中選舉失利。我希望你們能向我解釋，民眾心裡在想什麼」。

川普這番言論凸顯了十一月期中選舉的重要性。ＮＢＣ報導，最近民調顯示多數選民認為國家正走在錯誤道路上，人民最關心經濟議題。十月民調顯示，百分之五十註冊選民希望民主黨控制國會，百分之四十二選民希望共和黨控制國會，此差距超過三點一個百分點誤差範圍。

美國上周對委內瑞拉發動軍事行動、逮捕委國總統馬杜洛後，已有部分民主黨人表示有意對川普提出彈劾指控。加州民主黨眾議員沃特斯和馬里蘭州民主黨眾議員德萊尼均表示，川普這些行為可能已構成彈劾理由。

川普是唯一在眾院兩次遭彈劾的總統。但他第一任期內面臨的兩次彈劾案，在參院均未獲得三分之二參議員支持，並未成立。

另外，共和黨籍的加州聯邦眾議員拉馬爾法（Doug LaMalfa）五日晚間因急症送醫，在手術過程中不幸去世，享年六十五歲。他的過世，讓共和黨在眾院的優勢更加薄弱；目前眾院共和黨席次為二一八席，民主黨二一三席。