川普對等關稅案判決 本周揭曉

美國聯邦最高法院預定9日發布幾項判決，可能包括最受全球矚目的對等關稅是否違法一案。

該院去年辯論此案時，幾位保守、自由派大法官已質疑上述關稅合法性。若果真認定違法，川普政府恐須向進口商退稅逾1,335億美元。

路透等外媒6日報導，據美國最高法院官網當天公布的資訊，大法官9日可能公布幾項已完成言詞辯論案件的判決，在該院待決案件中，川普關稅案可能影響全球經濟，也是對美國總統權限的重要檢驗。

此案涉及川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所徵關稅，除去年4月宣布的對等關稅，另有對中國大陸、墨西哥和加拿大的芬太尼關稅，以及對巴西、印度的懲罰關稅等。

川普上周發文稱，若法院裁定其關稅非法，將是對美國重大打擊。他5日又發文說，得益於關稅，美國在財政與國安方面比以往強大許多，也更受尊重。

預測市場平台Kalshi和Polymarket最新評估，結果不利川普政府的機率為七成和七成七。

路透引述截至去年12月14日的美國進口數據報導，自去年2月起，依IEEPA所課關稅約為1,335億美元，對等關稅占817.4億美元。

有分析指出，最終結果可能關乎川普經濟議程的命運，甚至改變美國經濟和全球貿易走向，還將使得本已嚴峻的聯邦預算赤字狀況進一步惡化、推高美國長期公債的殖利率。