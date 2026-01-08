川普對等關稅案判決 本周揭曉

經濟日報／ 編譯周辰陽高詣軒／綜合外電

美國聯邦最高法院預定9日發布幾項判決，可能包括最受全球矚目的對等關稅是否違法一案。

該院去年辯論此案時，幾位保守、自由派大法官已質疑上述關稅合法性。若果真認定違法，川普政府恐須向進口商退稅逾1,335億美元。

路透等外媒6日報導，據美國最高法院官網當天公布的資訊，大法官9日可能公布幾項已完成言詞辯論案件的判決，在該院待決案件中，川普關稅案可能影響全球經濟，也是對美國總統權限的重要檢驗。

此案涉及川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所徵關稅，除去年4月宣布的對等關稅，另有對中國大陸、墨西哥和加拿大的芬太尼關稅，以及對巴西、印度的懲罰關稅等。

川普上周發文稱，若法院裁定其關稅非法，將是對美國重大打擊。他5日又發文說，得益於關稅，美國在財政與國安方面比以往強大許多，也更受尊重。

預測市場平台Kalshi和Polymarket最新評估，結果不利川普政府的機率為七成和七成七。

路透引述截至去年12月14日的美國進口數據報導，自去年2月起，依IEEPA所課關稅約為1,335億美元，對等關稅占817.4億美元。

有分析指出，最終結果可能關乎川普經濟議程的命運，甚至改變美國經濟和全球貿易走向，還將使得本已嚴峻的聯邦預算赤字狀況進一步惡化、推高美國長期公債的殖利率。

美國 川普

延伸閱讀

從「小馬可」到川普幕僚 盧比歐立場轉折受矚

WSJ : 歐洲憂川普「大棒外交」美中俄將瓜分天下

執意要唐羅主義…丹麥曾提議美「增加格陵蘭駐軍」被拒絕

突襲委內瑞拉後…預測市場加碼押注川普下個目標 這地方機率最高

相關新聞

川普對等關稅案 美最高法院將宣判

美國聯邦最高法院預料九日發布幾項判決，可能包括全球矚目的對等關稅是否違法一案。該院去年辯論此案時，幾位保守、自由派大法官...

淡化軍事行動可能性 美國務卿魯比歐：川普想買下格陵蘭

白宮6日發表聲明，美國正討論以「一系列選項」取得格陵蘭，並未排除動用武力。美國國務卿魯比歐5日則在一場對國會的閉門簡報上...

川普對等關稅案判決 本周揭曉

美國聯邦最高法院預定9日發布幾項判決，可能包括最受全球矚目的對等關稅是否違法一案。

通膨、法院裁定 川普對等關稅案2變數

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國企業今年可能開始將總統川普所加徵關稅成本，大幅轉嫁給消費者。但兩個變數可能影響川普...

川普：期中選舉若輸會遭彈劾

川普總統六日警告眾院共和黨人，如果共和黨輸掉期中選舉，他就會遭到民主黨彈劾。

從「小馬可」到川普幕僚 盧比歐立場轉折受矚

美國國務卿盧比歐素來以反共、挺民主形象著稱，隨著美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，讓他迎來一大政治勝利，卻因配合川普與現實政治...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。