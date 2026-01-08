淡化軍事行動可能性 美國務卿魯比歐：川普想買下格陵蘭

經濟日報／ 編譯盧思綸、顏伶如／綜合外電
白宮表示，美國正討論以「一系列選項」取得格陵蘭，多名歐洲領袖聯合力挺丹麥，強調格陵蘭歸屬僅能由丹麥與格陵蘭決定。（路透）
白宮表示，美國正討論以「一系列選項」取得格陵蘭，多名歐洲領袖聯合力挺丹麥，強調格陵蘭歸屬僅能由丹麥與格陵蘭決定。（路透）

白宮6日發表聲明，美國正討論以「一系列選項」取得格陵蘭，並未排除動用武力。美國國務卿魯比歐5日則在一場對國會的閉門簡報上表示，川普傾向以「購買」而非「入侵」方式，拿下格陵蘭。

白宮6日重申，取得格陵蘭是美國「國安優先事項」，並稱「川普總統及其團隊正在討論一系列選項」以達成這項外交目標，「動用美軍始終是三軍統帥可運用的選項」。川普6日也指示幕僚提交「取得格陵蘭」的更新版計畫。

國會兩院軍事與外交政策委員會5日一場閉門簡報上，川普政府原本就委內瑞拉情勢向議員說明，但因川普與白宮副幕僚長米勒近日對格陵蘭的強硬談話引發疑慮，參議院少數黨領袖舒默當場追問川普政府是否準備在其他地點動用軍事力量，舒默並點名墨西哥與格陵蘭。

魯比歐在會中淡化軍事行動可能性，並透露白宮正採取強硬措辭施壓丹麥走上談判桌，不代表即將發動入侵，目標是向丹麥收購格陵蘭。

白宮聲明前數小時，多名歐洲領袖發表聯合聲明力挺丹麥，包括英國、法國、德國、義大利、波蘭、西班牙與丹麥，指出格陵蘭屬於其人民，相關決定僅能由丹麥與格陵蘭作出；歐洲各國並強調北極安全應由包括美國在內的北約盟國共同維護，同時須遵守聯合國憲章所確立的主權、領土完整與邊界不可侵犯原則。

費加洛報報導，北約1949年創建以來，從未發生過成員國攻擊另一成員國狀況。法國歷史學者及國際風險顧問歐德宏說，北約恐怕淪為某種「華沙公約組織」，變成「大國凌駕小國」、「用拳頭解決分歧」，「我們正走向這種一切依靠武力來解決的模式」。

Politico新聞網站6日分析，川普宣稱基於國安需取得格陵蘭，以便抗衡中俄，但川普對人口稀少的格陵蘭產生興趣，其實除了國土防禦之外，還想在西半球稱霸。  

經常與川普政府及歐洲官員接洽的知情人士則說，川普聲稱取得格陵蘭可以擁有的項目，其實都可透過與丹麥直接協商達成，包括取得關鍵礦產、增加駐軍、擴大情報分享等，「問題在於，川普執意追求唐羅主義（Donroe Doctrine）的個人成就，川普認為有辦法拿下格陵蘭，因此很難與丹麥達成任何協議」。

