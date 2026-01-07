快訊

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

NBA／41歲詹皇又飆30分 湖人總教練讚「另種形式的偉大」

美國擴大簽證保證金政策 新增委內瑞拉等25國

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國國務院網站今天顯示，總統川普政府已將另25個國家列入名單，這些國家的公民在申請入境美國時，可能被要求繳納最高達1.5萬美元的保證金。

該名單主要包括來自非洲、拉丁美洲和南亞的國家。截至今天，該名單共有38個國家。國務院網站表示，針對這些新加入國家的政策將於1月21日正式生效。

委內瑞拉也在名單中。該國前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）在週末被美軍擄走並帶往紐約。

國務院網站說：「持有這些國家簽發護照並在其他方面符合B1/B2簽證資格的公民或國民，必須繳交5000、1萬或1萬5000美元的保證金。」國務院並表示，具體金額在簽證面談時決定。

國務院表示，申請人必須透過財政部的線上支付平台 Pay.gov同意保證金相關條款。

國務院8月啟動試行計畫，最初針對一些指定國家。

美國政府表示，要求繳納保證金旨在阻止以旅遊或商務為目的的訪客在簽證到期後逾期停留。

去年1月上任以來，川普這位共和黨人推行強硬的移民政策，包括積極遣返、撤銷簽證與綠卡，以及審查移民的社群媒體貼文和過去言論。

人權團體廣泛譴責川普的移民和旅行相關政策，稱這些措施限制了正當程序保障和言論自由。川普及其支持者則表示，這些政策旨在改善國內安全。

國務院 川普 簽證

延伸閱讀

盧比歐：川普意在買下格陵蘭 要求幕僚更新計畫

國會大廈暴動5週年 川普支持者與民主黨分歧再現

川普酸馬杜洛偷學舞步 自嘲遭梅蘭妮亞嫌棄

委政局未穩 馬查多矢言返國、川普態度引反對派憂慮

相關新聞

從「小馬可」到川普幕僚 盧比歐立場轉折受矚

美國國務卿盧比歐素來以反共、挺民主形象著稱，隨著美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，讓他迎來一大政治勝利，卻因配合川普與現實政治...

美國車市現疲態 今年新車銷量恐四年來首見下滑

美國新車銷量今年預料將下滑，為四年來首見，主因是物價上漲對美國消費者荷包的壓力愈沉重，正迫使許多中低收入買家退出市場。

布朗大學槍擊與MIT教授命案 槍手錄影認罪未提動機

美國當局今天表示，在布朗大學犯下大規模槍擊案、並殺害一名麻省理工學院（MIT）教授的槍手在犯案後錄製的一段影片中承認犯行...

美國高昂食宿費、簽證限制 將外國旅客往外推重創經濟

美國曾是全球觀光客的首選目的地，如今吸引力正快速下滑。高昂食宿費用、簽證與邊境限制、川普政府關稅等政策得罪許多國家，讓國際旅客卻步，2025年赴美旅遊人次估計比前一年減少450萬人，加拿大、歐洲與亞洲旅客全面下滑，重創飯店、商家與就業。

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

輝達執行長黃仁勳表示，他並不擔心加州可能對億萬富豪課稅，立場與一群公開反對這項史上首例提案的超級富豪加州州民不同。

白宮認了「不排除武力拿下格陵蘭」！美國務卿魯比歐：先考慮1手段

紐約時報報導，白宮6日聲明，美國正討論以「一系列選項」取得格陵蘭，並未排除動用武力；國務卿魯比歐6日則在一場對國會的閉門...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。