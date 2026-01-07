從「小馬可」到川普幕僚 盧比歐立場轉折受矚

快訊

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐。路透
美國國務卿盧比歐素來以反共、挺民主形象著稱，隨著美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，讓他迎來一大政治勝利，卻因配合川普與現實政治妥協，引發外界質疑他是否背離過去理念。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）出身邁阿密古巴流亡社群，看見哈瓦那共產政權倒台是他畢生夢想，自踏入政壇以來，他一直致力與拉丁美洲左派勢力對抗。

隨著美軍發動突襲擒獲委國強人總統馬杜洛（Nicolas Maduro），盧比歐終於嚐到勝利滋味，然而這樣的結果是在多番妥協下達成，讓許多人再度質疑「昔日的盧比歐去哪了」。

●背棄過去理想？

多年來，盧比歐一直稱馬杜洛是非法領導人。2023年，身為參議員的他曾要求對沒有選舉自由的馬杜洛政權實施更嚴厲制裁，並主張「優先推動民主政權過渡」，如今卻改口稱，現在談論選舉「為時過早」。

美國總統川普3日表示，在美軍逮捕馬杜洛之後，他將允許美國石油公司進入委內瑞拉，開採豐富的原油資源，並排除與民主派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）合作，轉而尋求與馬杜洛副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）聯手，盧比歐選擇配合川普。

曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）政府擔任外交官的布魯恩（Brett Bruen）說：「我認為這不是真正的盧比歐，而是現實政治的盧比歐。他看到機會，且願意在追求推翻馬杜洛、甚至可能瓦解古巴共產政權的過程中，放棄他對人權、民主，以及美國肩負維護全球穩定角色的部分立場。」

●從「小馬可」到「川普幕僚」

盧比歐與川普曾在2016年共和黨總統初選中激烈競爭，川普當時輕蔑地稱他「小馬可」，盧比歐則意有所指地嘲笑川普手小。

這道裂痕如今看似已然消除，盧比歐搖身成為繼美國「外交教父」、前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）之後，首位同時擔任國務卿與國家安全顧問的官員，這意味他大部分時間都待在白宮與川普共事，不需像過去的國務卿那樣頻繁出訪。

川普與副總統范斯（JD Vance）去年2月在白宮嚴厲斥責烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），認為他未對美國大力支持心懷感激，盧比歐繃著臉癱坐沙發的照片一度成為網路迷因。

一名不願具名的美國盟邦外交官說：「我們原本認為盧比歐是川普政府中較為『正常』、能與之溝通的人物，但顯然，他的首要考量仍是川普。」

盧比歐在一次年終記者會上回應批評時表示：「如果國務卿與總統意見不合，那真是愚蠢至極。」

●劍指古巴共產政權

在馬杜洛倒台後數小時，盧比歐說：「如果我住在哈瓦那，且身居政府要職，我會感到擔憂，至少會有點擔憂。」

54歲的盧比歐是古巴移民之子，恢復中美洲地區民主是他畢生夢想。

一名前幕僚接受「每日電訊報」訪問時說：「這刻劃在他的DNA裡，他畢生都在努力實現這個目標。他的父母到過世前都沒能親眼看見自由，他如此深信自由與民主，正是因為他的家人曾被剝奪相關權利。」

盧比歐在2012年出版的自傳中寫道：「我無法忍受有人把移民形容得像蝗蟲一樣，而不是人類。」

他說，他的家人「對失去自己國家深感痛苦」。「只要卡斯楚在位，他們就無法回到古巴，這讓他們內心深處始終覺得自己是流亡者。我也是如此。」

馬杜洛 盧比歐 川普

