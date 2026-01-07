國土安全部最大規模移民查緝 2000幹員赴明尼蘇達

美國國土安全部今天表示，已展開自成立以來最大規模的移民執法行動，計畫派遣2000名聯邦探員與執法人員前往明尼阿波利斯地區，查緝涉及索馬利亞裔居民的詐欺指控。

美聯社報導，美國聯邦政府在政治與社區緊張情勢升溫下，大幅增加執法人員部署。國土安全部（DHS）在社群平台X表示，「此刻正在明尼蘇達進行機構史上最大規模的行動」。

根據美國官員及知情人士透露，聯邦政府計畫派遣約2000名移民暨海關執法局（ICE）探員與執法人員至明尼蘇達州。

知情人士指出，這批人員預計前往雙子城（TwinCities），也就是明尼阿波利斯-聖保羅（Minneapolis-St. Paul）地區。

移民權益團體及當地民選官員今天通報，聯邦探員已經開始大幅增加，尤其在聖保羅地區周邊，可見多台探員車輛在商家及公寓大樓外執行攔查。

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）現身明尼蘇達，陪同移民及海關執法人員執行逮捕。社群平台X流傳的影片顯示，諾姆穿著戰術背心與毛帽，在聖保羅協助逮捕1名男子。畫面中，她對戴上手銬的男子說：「你將為你的罪行負責。」

國土安全部新聞稿指出，這名男子為厄瓜多籍，因涉嫌謀殺及性侵等罪在厄瓜多及康乃狄克州遭通緝。國土安全部表示，執法人員昨天在明尼阿波利斯地區共逮捕150人。

民主黨籍明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）抨擊此波聯邦執法，係「針對明尼蘇達所發動的戰爭」。

日前宣布不尋求第3任期的華茲，今天在明尼阿波利斯表示，「你們親眼看到，現在竟有約2000人湧入，沒有和我們協調，只是為了照相曝光。」

明尼阿波利斯警察局長歐海拉（Brian O'Hara），上個月曾批評聯邦探員與抗議者衝突時，採取「爭議的手法」。

美國總統川普多次將在明尼蘇達的移民打擊行動，與聯邦糧食及疫情補助等詐欺案件連結。這些詐欺案許多涉案被告，均與其索馬利亞背景有關。

諾姆與聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（KashPatel）上週宣布聯邦將加強在明尼蘇達州的行動，重點在於詐欺案件的調查。