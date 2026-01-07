美國前總統雷根長子麥可逝世 享壽80歲

美國前總統雷根（Ronald Reagan）長子、保守派評論員麥可．雷根（Michael Reagan）去世，享壽80歲，他的死因目前並未公布。

美聯社報導，雷根總統基金會暨研究所（TheRonald Reagan Presidential Foundation and Institute）今天在社群平台X發布上述訊息，同時稱麥可「堅定地守護父親遺志」。

基金會表示：「麥可．雷根一生由信念、使命感，以及對雷根總統理念的堅持與奉獻所形塑。」

麥可曾參與保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax），並以其廣播脫口秀節目「麥可．雷根秀」聞名。

麥可1945年由弗勞格（Irene Flaugher）所生。他在出生幾小時後，便被雷根與雷根當時的妻子、知名演員珍惠曼（Jane Wyman）收養。

麥可年輕時就投入與父母相同的志業。他在亞利桑那州立大學（Arizona State University）和洛杉磯谷學院（Los Angeles Valley College）就讀後踏入演藝圈，演出包括鷹冠莊園（Falcon Crest）在內的多部電視劇。他還在保守派電台擔任近20年的脫口秀主持人，談論政治與文化議題。

麥可在2本自傳中講述自己有時略顯艱難的童年，包括如何接受自己被收養的事實，以及他的信仰之旅。

麥可另在2016年出版的「父親教我的道理－暫譯」（Lessons My Father Taught Me）書中，詳述作為雷根之子所學到的人生經驗。

麥可畢生致力慈善事業，曾任一間阿茲海默症研究基金會的主席3年，他的父親雷根2004年即因此病去世。保守派的雷根以精簡政府規模與致力贏得冷戰而聞名。

麥可身為雷根遺產基金會（Reagan LegacyFoundation）主席兼會長，致力弘揚父親畢生貢獻。他的第2任妻子是科琳（Colleen)，兩人婚姻持續數十年，育有2個小孩。