國會大廈暴動5週年 川普支持者與民主黨分歧再現

2021年1月6日美國國會大廈暴動事件今天滿5年，在華府，部分獲總統川普（Donald Trump）赦免的參與者再度踏上當年路線，民主黨人士則重啟聽證會，試圖追究總統責任。

法新社報導，這場周年紀念凸顯美國社會在國會大廈襲擊事件上的高度分歧：一方在官方調查報告支持下認定這是一場意圖推翻選舉結果的暴力行動；另一方則將其描述為一場遭到不正當「非法化」的抗議活動。

聯邦眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）今天在社群平台X發文表示：「5年前的今天，激烈暴民殘酷襲擊美國國會大廈，目的是推翻一場自由且公正的選舉。我們絕不允許極端分子粉飾他們的叛國行徑。」

民主黨陣營今天在國會大廈內舉行非正式聽證會，邀請警察、前議員以及親身經歷暴力的人士作證。隨後，他們在殉職員警家屬參與下，舉行燭光守夜活動。

與會者強調：「當川普赦免叛亂分子，讓攻擊我們警察的這些人逍遙法外時，我們與第一線應變人員站在一起。我們會確保你們那天的犧牲不被遺忘，也絕不會忘記在這起事件中逝去的生命。」

另一方面，在國會大廈外，川普支持者沿著2021年遊行路線再走了一遍，隊伍中包括極右翼「驕傲男孩」（Proud Boys）有關人士。

今天現場約有200人，僅為2021年示威人數的一小部分，遊行者戴著川普標誌性的紅色「讓美國再偉大」（Make America Great Again）帽子，高舉要求「為1月6日受審者伸張正義」的標語。

來自德州的塔米．傑克森（Tami Jackson）表示，她是為「紀念那天失去生命的人」前來集會，她的丈夫布萊恩（Brian）則形容部分暴動者為「烈士」。

兩方今天各自舉辦的紀念活動，反映出美國全面性的政治對立：民主黨指控川普煽動襲擊，意在推翻選舉結果；共和黨則否認這一說法，轉而強調維安漏洞並批評司法部。

2020年11月3日美國大選，爭取連任的川普敗給民主黨籍對手拜登（Joe Biden）。2021年1月6日，美國國會舉行聯席會議，確認總統大選結果。

然而，當天有數千名民眾闖入國會大廈，衝破警方防線，造成超過140名員警受傷，並有5員警的死亡被認定與當天暴力事件有直接或間接的相關；群眾並打破國會大廈窗戶與大門、洗劫辦公室，並迫使議員躲藏，導致大選認證作業中斷數小時。

2021年國會大廈暴動事件過後不久，民主黨掌控的聯邦眾議院旋即通過彈劾川普，但最終獲共和黨主導的聯邦參議院宣告無罪。

2023年8月，川普遭到刑事起訴。時任特別檢察官史密斯（Jack Smith）曾表示，若非川普，2021年國會大廈襲擊事件就不會發生。然而，2024年川普再度當選後，史密斯已依據美國司法部不起訴在任總統的長年政策，放棄聯邦訴訟。