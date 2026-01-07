布朗大學槍擊與MIT教授命案 槍手錄影認罪未提動機

快訊

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
布朗大學(Brown University)於寒假前期末考期間的槍擊案造成兩名學生喪生。路透

美國當局今天表示，在布朗大學犯下大規模槍擊案、並殺害一名麻省理工學院（MIT）教授的槍手在犯案後錄製的一段影片中承認犯行，但未交代犯案動機。

法新社報導，葡萄牙籍的內維斯．瓦倫特（ClaudioNeves Valente）去年12月闖入常春藤盟校布朗大學（Brown University）一棟建築，向正在期末考的學生開火，造成2人死亡、9人受傷，兩天後又殺害一名在MIT任教的昔日同窗。

內維斯．瓦倫特犯案後徒步逃離現場，最後在一處倉庫自戕身亡。美國司法部說，執法人員搜索這處倉庫時，發現內維斯．瓦倫特曾錄下一段坦承犯案的影片。

根據司法部公布一份從葡萄牙語翻譯而成的逐字稿，內維斯．瓦倫特在影片中說：「我特別喜歡川普那些粗俗言論，例如…罵我是畜生。這倒是真的，我的確是畜生，他也是。但是…嗯，我對美國沒有愛，也沒有恨。」

在長達數日的緝凶期間，美國總統川普曾對媒體表示：「希望他們能抓到這個畜生。」

內維斯．瓦倫特去年12月13日在布朗大學校園開槍掃射後，兩天後又在波士頓郊區殺害MIT教授羅瑞洛（Nuno F.G. Loureiro）。驗屍結果顯示，內維斯．瓦倫特於16日身亡。

他並未在影片中交代犯案動機，但抱怨自己在發動攻擊的過程中受了傷，說有一枚彈殼擊中他的眼睛。

司法部指出：「內維斯．瓦倫特承認，他策劃布朗大學槍擊案已有一段時日。」

司法部說：「儘管內維斯．瓦倫特說，布朗大學原本就是他鎖定的目標，但初步檢視目前蒐集到的證據，他並未說明為何要對布朗大學學生或MIT教授下手。他在影片中沒有展現任何悔意。」

相關影片並未對外公開。

根據聲明，內維斯．瓦倫特將布朗大學兩名學生之死歸咎於他們本身，還說「唯一的目的，就是或多或少按照我自己的方式結束一切」。

他還聲稱自己曾有多次機會執行大規模槍擊，但「每次都臨陣退縮」。

司法部表示，調查仍在進行中，當局認為目前暫無公眾安全之虞。

