加州聯邦眾議員拉馬法逝世 共和黨優勢更形薄弱

中央社／ 沙加緬度6日綜合外電報導
美國加州聯邦眾議員拉馬法（Doug LaMalfa）。 美聯社
美國加州聯邦眾議員法（Doug LaMalfa）昨晚因身體不適送醫後逝世，享壽65歲。共和黨籍的拉馬法向來是美國總統川普強力支持者，他的去世讓共和黨在眾院力量更形薄弱。

美聯社報導，出身加州稻農的拉馬法是連任7屆的資深聯邦眾議員，他長期以來皆是川普施政的強力支柱，多次為其政策投下關鍵性一票，他的辭世讓共和黨在眾議院的微幅多數，縮水為218席對民主黨的213席。

布特郡（Butte County）警方今天表示，拉馬法昨天晚間身體突然不適，送醫後在手術過程中不幸逝世。官方目前尚未公布確切死因。

川普今天在與共和黨聯邦眾議員會面時，對拉馬法的辭世表示「極為哀痛」，並悼念這名大力支持自己施政的國會盟友。

川普說，「他投票都完全支持我」，「有道格（Doug）在，我從不需要打電話向他催票。」

拉馬法是加州第4代稻農，2012年自州議會晉身國會，代表加州第一選區。此選區幅員廣大，橫跨加州北部偏鄉，從加州與奧勒岡州交界處一直向南延伸至沙加緬度（Sacramento）以北。

儘管這個選區因11月通過的選舉法案大幅重畫，拉馬法仍計劃尋求連任。由民主黨支持的選區重畫，目的是為增加拉馬法及另外4名共和黨議員的連任難度。

加州州長紐松（Gavin Newsom）辦公室表示，拉馬法的席次必須補選。這項特別選舉最晚可能在6月前舉行，屆時加州將進行2026年期中選舉的初選。

美國國會現場直播頻道（C-SPAN）日前整理指出，拉馬法2025年在眾議院議場發言達81天，僅有另外2名議員的發言頻率比他多。

