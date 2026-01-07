快訊

川普：習近平對台灣做什麼「由他決定」 不認為任內會對台動武

獨／知名房仲勾結保全盜賣個資...「小白機」資料2億筆 聲押禁見

黃仁勳：中國大陸對輝達H200晶片需求「非常高」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳6日在CES展演說的問答時間，回答記者問題。 法新社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳6日在CES展演說的問答時間，回答記者問題。 法新社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，中國大陸對輝達H200先進人工智慧（AI）處理器的需求「非常高」。一個月前，美國川普政府准許H200晶片銷售到中國大陸。

黃仁勳周二（6日）在CES消費電子展的問答時間中說：「我們已經啟動了供應鏈，H200在生產線上了。我們和美國政府正在敲定出口許可的最後細節。」

川普去年12月初宣布，他計劃批准H200出口到中國大陸，前提是輝達必須將25%的銷售收入上繳給聯邦政府。

美國主要財經媒體指出，黃仁勳和他的左右手們，過去一年來，頻繁與川普等華府重要政治人物接觸，爭取放寬對輝達AI晶片銷往中國大陸的管制。黃仁勳去年11月希望川普能同意Blackwell降規版的銷售，但沒有成功。而去年8月雖被准許可賣H20晶片，但傳出北京當局勸阻國內公司不要購買。

目前性能是H20六倍的H200晶片，還沒聽到北京的抵制聲音。黃仁勳則是強調，需求的水準，將會是北京如何看待輝達晶片的最確定的訊號。針對這點，他不預期中方會有什麼問題。

黃仁勳周二說，「我們經由採購訂單知道所有事情；不期待有任何新聞稿或任何重大聲明」；「川普總統已經說了，H200可拿到出口許可，現在就是走這個機制。一旦程序完成，我預期採購訂單就會來」。

能夠在中國陸繼續開拓市場，對輝達非常重要。去年8月輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）曾表示，輝達每季可銷售給中國大陸價值20億美元至50億美元的晶片，如果訂單數量增加，數額還能再提高。

諮詢公司Frost & Sullivan周日（4日）發布的報告顯示，百度和華為控制著中國大陸雲端運算晶片市場70%以上的市占。中國國內科技公司正在全力研發抗衡輝達的產品，估計未來三到五年內，中國國產繪圖處理器（GPU）可能會從「戰略備援」進步到成為「核心支柱」。

H200 川普 黃仁勳 輝達

延伸閱讀

訂單會說話！黃仁勳預期中國不會正式宣布放行H200進口

輝達秀最強AI 晶片 宣布Rubin平台量產 台積、鴻海、廣達等吃補

黃仁勳演講背板名單 營邦入列

AI 教父黃仁勳開講 人氣保證

相關新聞

中日恐因「台灣有事」爆發經濟戰！學者：陸禁稀土輸日釀極端風險

彭博資訊報導，日本首相高市早苗去年拋出「台灣有事」答詢持續延燒至今年，中國商務部6日宣布即日起禁止所有兩用物項對日本軍事...

川普貼文重創國防股房產股 道指跌近470點 AI概念股獨力撐盤

美股周三走勢分化，道瓊工業指數和標普500指數一度刷新盤中新高，隨後卻因美國總統川普接連政策貼文引發市場動盪，終場雙雙回...

黃仁勳點火2026 CES 機器人、自駕成亮點！AI走下雲端貼近用戶關鍵年來了？

在美國消費性電子展上，輝達、英特爾、超微、高通等晶片業者，競相發表尖端產品。但在技術快速進展之餘，如何讓AI貼近終端消費者需求，仍是一道深具挑戰的考題。

美抓馬杜洛也沒收60萬枚比特幣？ 主權財富暗池藏風險

當委內瑞拉總統馬杜洛上周遭美軍帶回美國紐約，並在聯邦法庭出庭面臨毒品恐怖主義指控時，在地緣政治衝突和國家主權侵犯爭議之外，還有另一個潛在的金融市場地雷等待引爆。對加密貨幣領域而言，這場審判背後隱藏著巨大的經濟利益，可能在未來幾年重塑全球比特幣市場格局。

Grok涉不雅內容 歐盟下令X保存相關資料至2026年底

歐盟執行委員會發言人今天表示，執委會已要求馬斯克（ElonMusk）旗下社群平台X保存所有關於其內建人工智慧（AI）聊天...

標普：2040年全球銅需求增長50% 每年4200萬公噸

國際信評機構標普全球（S&P Global）今天表示，人工智慧（AI）與國防產業的成長，到了2040年將使全球銅需求增加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。