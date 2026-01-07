白宮認了「不排除武力拿下格陵蘭」！美國務卿魯比歐：先考慮1手段

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2025年9月於格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。路透
2025年9月於格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。路透

紐約時報報導，白宮6日聲明，美國正討論以「一系列選項」取得格陵蘭，並未排除動用武力；國務卿魯比歐6日則在一場對國會的閉門簡報上表示，總統川普傾向以「購買」而非「入侵」的方式拿下格陵蘭。

白宮6日重申，取得格陵蘭是美國「國安優先事項」，並聲明「川普總統及其團隊正在討論一系列選項」以達成這項外交目標，「動用美軍始終是三軍統帥可運用的選項」。同日，川普也指示幕僚提交「取得格陵蘭」的更新版計畫。

另一方面，6日一場國會兩院軍事與外交政策委員會的閉門簡報上，川普政府原本就委內瑞拉情勢向議員說明，但因川普與白宮副幕僚長米勒近日對格陵蘭的強硬談話引發疑慮，參議院少數黨領袖舒默當場追問華府是否準備在其他地點動用軍事力量，舒默並點名墨西哥與格陵蘭。

對此，魯比歐淡化軍事行動的可能性，並透露白宮正採取強硬措辭施壓丹麥走向談判，不代表即將發動入侵，目標是向丹麥收購格陵蘭。

BBC報導，白宮聲明前數小時，多名歐洲領袖發表聯合聲明力挺丹麥，包括英國、法國、德國、義大利、波蘭、西班牙與丹麥。

聯合聲明指出，格陵蘭屬於其人民，相關決定僅能由丹麥與格陵蘭作出；歐洲各國並強調北極安全應由包括美國在內的北約盟國共同維護，同時須遵守《聯合國憲章》所確立的主權、領土完整與邊界不可侵犯原則。

