川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國眾議院共和黨團6日在華府舉行年度政策閉門會議，美國總統川普致詞後步下講台。美聯社
美國眾議院共和黨團6日在華府舉行年度政策閉門會議，美國總統川普致詞後步下講台。美聯社

路透報導，美國最高法院預計將於9日發布裁決，但並未事先公告將發布哪些案件的裁決，可能包括全球矚目的對等關稅是否合法一案。

最高法院目前正審理多起在全國乃至全球具有重大影響的案件，其中包括美國總統川普推動的全球對等關稅是否合法。依據最高法院官網資訊，大法官9日依既定時程開庭時，屆時可能公布已完成口頭辯論案件的裁決。

根據官網的聲明，最高法院將於當天上午10時在法庭內召開一場公開的非辯論庭期，屆時可能宣讀判決意見，隨後將意見全文刊登於官網首頁。

川普對等關稅政策是目前等待最高法院裁決的案件中最受關注的案件之一，不僅可能影響全球經濟，也被視為對總統權力界線的重要檢驗。川普援引1977年的《國際緊急經濟權力法》作為徵收這項關稅的依據，但最高法院於11月5日舉行的口頭辯論中，保守派與自由派大法官似乎都對合法性抱持疑慮。

巴隆周刊報導，分析師一直在等待對等關稅案件的裁決出爐，許多人預期時間將落在1月底之前，但最高法院慣例上不會預告特定日期將公布哪些裁決。預測市場Polymarket目前評估，裁定結果不利於川普政府的機率為70%。

最高法院 川普 對等關稅

