白宮：取得格陵蘭為美國安優先事項 不排除動用軍隊

美國總統川普日前再度發表覬覦格陵蘭的言論，白宮今天表示，取得格陵蘭為美國國安優先事項，這對在北極地區嚇阻美國對手至關重要，川普及其政府團隊正在討論多種選項，以推動這項目標，而動用美軍是選項之一。

美國3日發動軍事行動拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，川普（Donald Trump）表示，美國將暫時治理委內瑞拉。外電報導，此舉引發丹麥擔憂作為丹麥自治領地的格陵蘭（Greenland）可能會面臨類似處境。

川普先前多次表達希望接管格陵蘭，近期接受「大西洋月刊」（The Atlantic）採訪也說，「我們確實需要格陵蘭，絕對需要」。他5日在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上向媒體表示，他將在數週後再次討論這個議題。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）透過聲明指出，「川普總統已明確表示，取得格陵蘭是美國國家安全優先事項，這對在北極地區嚇阻我們的對手至關重要」。

她說，川普及其團隊正在討論多種選項，以推動這項外交政策目標，「動用美國軍隊始終是三軍統帥可使用的選項之一」。

報導指出，格陵蘭位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上，華府已在當地設有軍事基地。隨著極地冰層融化，新航道得以開闢，蘊藏尚未開採稀土資源的格陵蘭可能發揮至關重要作用。

針對川普再次表達對格陵蘭的意圖，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）回應表示，人們應認真對待川普言論，並重申格陵蘭不想成為美國的一部分。

歐洲國家領袖今天稍早也發布聯合聲明，齊聲支持丹麥立場。據報導，法國、英國、德國、義大利、波蘭、西班牙和丹麥等國領袖強調，主權、領土完整和邊界不可侵犯是「普世原則，我們將不會停止予以捍衛」。