流感疫情席捲美國 專家：縮減兒童疫苗恐雪上加霜

流感疫情正席捲美國，感染程度達到新冠疫情以來最高水準，且對兒童與青少年造成特別嚴重衝擊。然而，川普政府五日削減建議兒童接種疫苗種類，其中包括流感疫苗，公共衛生專家警告，這可能導致原本可預防的住院與死亡病例增加。

美國兒科學會會長奧利里表示，嚴重流感季剛開始，且去年冬天已經有二百八十名兒童死於流感，是二○○九年以來最高，美國政府卻不再建議兒童施打流感疫苗，顯得「相當缺乏敏感度」。

根據美國疾病防治中心（ＣＤＣ）五日公布的數據，美國本流感季迄今至少已有一千一百萬人感染流感，造成五千人死亡。因類流感症狀就醫或前往急診的人次，已升至二○二○年疫情爆發前以來最高，ＣＤＣ也在去年最後一周首次將這波疫情列為「中度嚴重」。

情況可能進一步惡化。ＣＤＣ指出，截至去年年底，美國成人接種流感疫苗的比率不到百分之四十三。目前全美流感病例激增，主要是由一種被稱為「超級流感」的新變異株所驅動，它是常見H3N2流感病毒株的突變型，而現有疫苗與其匹配度似乎不佳。

約翰霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院的病毒學家裴考茲表示：「美國距離疫情高峰還很遙遠。我們其實還不清楚這個病毒有多強，也不知道它能夠持續多久。」他指出，這個變異株具有逃避免疫保護能力，無論是疫苗接種或先前感染所產生的免疫力都可能被突破。這使得更多美國人容易再次感染，並讓病毒得以迅速擴散。

這對兒童與青少年而言已成為嚴重問題。ＣＤＣ數據顯示，去年最後一周，超過百分之八急診就診是因流感所致；在五至十七歲兒童中，這一比率攀升至百分之廿以上，而四歲以下幼童則達到百分之十八。流感季仍處於早期階段，通常會持續到五月才結束。