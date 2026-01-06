川普再提「覬覦格陵蘭」言論 歐洲領袖聯合聲明挺丹麥

快訊

中央社／ 柏林6日綜合外電報導
美國總統川普。圖／美聯社

針對美國總統川普再次表達對位在北極圈內丹麥自治領土格陵蘭的圖謀，一群歐洲國家領袖今天齊聲強調支持丹麥的立場。

法新社報導，法國、英國、德國、義大利、波蘭、西班牙和丹麥等國領袖強調主權、領土完整和邊界不可侵犯是「普世原則，我們將不會停止予以捍衛」。

華府近期對委內瑞拉的軍事干預再度引發外界憂心川普意圖染指格陵蘭（Greenland）。隨著極地冰層融化，新航道得以開闢，蘊藏尚未開採稀土資源的格陵蘭可能發揮至關重要作用。

格陵蘭位處俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路線上，華府早已在當地設有軍事基地。

在委內瑞拉情勢升溫之際，川普7日開玩笑說：「我們將在大約兩個月後再去操心格陵蘭島。」

歐洲領袖的聯合聲明指出：「北極安全仍然是歐洲首要任務，這對國際和對跨大西洋安全至關重要。」

「北大西洋公約組織（NATO）已經明確表示北極屬優先關注地區，歐洲盟友正加緊行動。我們與諸多其他盟友已經強化我們的布局、活動和投資，以維護北極安全並且嚇阻對手。」

他們強調，涵蓋格陵蘭的丹麥是北約一員。

這些領袖表示：「因此，必須以集體方式實現北極安全，與包括美國在內的北約盟國合作，堅守包括主權、領土完整以及邊界不可侵犯等聯合國憲章原則。這些是普世原則，我們將不會停止予以捍衛。」

這份聲明由英國首相施凱爾（Keir Starmer）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）和西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）共同簽署。

他們同時表示，美國是「這項奮勇努力中不可或缺的夥伴」。

