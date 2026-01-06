疫情期間社福詐領案延燒 美國明尼蘇達州長華茲放棄連任
美國民主黨籍明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）今天宣布不尋求連任。華茲曾是去年美國大選民主黨副總統候選人，近期因為疫情期間明州社福詐領弊案愈演愈烈，遭到共和黨猛烈抨擊。
法新社報導，在2024年美國總統大選，華茲因為擔任民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的競選副手，躍上全國舞台。數個月前，華茲才宣布將尋求連任明州州長。
但華茲最近遭到共和黨猛烈抨擊，因為明尼蘇達州一樁持續多年的社福詐欺醜聞愈演愈烈，外界形容本案為美國疫情期間最大規模騙局。
明州非營利組織「養育我們的未來」（Feeding OurFuture）在疫情期間，聲稱向學童提供餐食，但實際上卻挪用數億美元，在大多數據點幾乎未提供餐點。
截至去年12月底，已有92人因這起弊案遭起訴，其中62人已被定罪，由於許多被告是索馬利亞裔美國人，美國總統川普緊咬這一點，對明州索馬利亞社群發動言語攻擊。
華茲今天發表聲明指出，由於圍繞在弊案指控的政治風暴，以及因此引發的黨派對立，使他無法在處理州務的同時，順利展開競選活動。
他表示：「我每花一分鐘為自己的政治利益辯護，就少了一分鐘用來保護明尼蘇達州民。」他提及：「所以我決定退選，把選舉的事情交給其他人操心，而我會專心於職務。」
