川普威脅併吞格陵蘭 芬蘭總統公開力挺丹麥

中央社／ 赫爾辛基5日專電

美國總統川普多次明確表達美國「需要」格陵蘭，芬蘭總統史塔布近日重申格陵蘭與丹麥的自決權，並公開力挺丹麥對抗美國施壓。

史塔布（Alexander Stubb）4日深夜在社群平台X轉發丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）稍早呼籲美國停止威脅的聲明，並寫道：「格陵蘭和丹麥的事務只能由格陵蘭和丹麥決定。芬蘭全力支持我們的北歐盟友丹麥和總理佛瑞德里克森。」

芬蘭廣播公司Yle報導，這則推文迅速在北歐外交圈引發關注，被視為芬蘭在盟友美國與鄰國丹麥之間明確選邊站。

這番表態時機敏感。史塔布在2026年新年演說時，才剛坦言芬蘭與美國並非總是意見一致，當時他指出芬蘭和歐洲的最大利益是維護國際法和多邊體系，芬蘭最親密的朋友是北歐和歐洲各國，芬蘭的安全是建立在穩固的國防、北約和歐盟會籍之上。

川普4日接受「大西洋月刊」（The Atlantic）訪問時聲稱，美國「絕對需要」格陵蘭以保障國家安全，宣稱中國和俄羅斯船隻包圍格陵蘭，丹麥將無力保衛。

丹麥總理在同日發表聲明，呼籲美國停止對一個歷史悠久的親密盟友，以及另一個國家和人民的威脅，格陵蘭已清楚表明並非待價而沽。她重申立場，美國無權併吞丹麥王國任何領土，格陵蘭人民有權決定自己的未來。

據丹麥廣播公司DR報導，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）4日在臉書發文，開頭即強硬表示：「到此為止。別再施壓、別再暗示、別再幻想併吞。」

他強調，格陵蘭數代以來都是美國親密且忠誠的朋友，雙方在艱難時刻肩並肩站在一起，但對話必須透過正當外交管道、基於相互尊重、符合國際法。

尼爾森重申，「格陵蘭是我們的家園和領土，而且會一直如此。我們不是大國辭令中的物品，我們是一個民族、一個國家、一個民主實體。這必須被尊重，尤其是被親密且忠誠的朋友尊重。」

