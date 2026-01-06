老美愛用 ChatGPT 問診 每天逾4,000萬人
根據OpenAI向外媒Axios獨家分享的報告，每天有逾4,000萬名美國民眾向人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT尋求醫療建議，協助初步診斷病情、甚至能揪出帳單中被超收的費用。
根據AI工具Knit對ChatGPT匿名互動內容的分析，以及針對ChatGPT用戶的調查，患者普遍將ChatGPT視為協助應對醫療體系的「盟友」，用於解析醫療帳單、找出超收費用、協助申訴保險理賠遭拒；有時在無法看醫生的情況下，甚至可用於自行判斷病情或管理自身的照護。
多起案例顯示，有民眾將逐項列明的醫療帳單上傳給AI分析，成功揪出重複收費、錯誤申報代碼，或違反聯邦醫療保險規定等問題。
此外，在醫療資源不足的美國偏鄉社區，OpenAI表示，用戶平均每周會送出近60萬則醫療照護相關訊息。
ChatGPT中每十段醫療相關對話，就有七段發生在一般診所休診時段。
OpenAI表示，ChatGPT可針對特定病況的嚴重程度提出警示；在無法即時取得醫療照護時，這有助於患者判斷是該等待門診，還是需要立即尋求急診協助。
