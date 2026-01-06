快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

今晨台南楠西8.0度！乾冷空氣轉晴 最快明晨首波寒流達標…低溫跌破5度

老美愛用 ChatGPT 問診 每天逾4,000萬人

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

根據OpenAI向外媒Axios獨家分享的報告，每天有逾4,000萬名美國民眾向人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT尋求醫療建議，協助初步診斷病情、甚至能揪出帳單中被超收的費用。

根據AI工具Knit對ChatGPT匿名互動內容的分析，以及針對ChatGPT用戶的調查，患者普遍將ChatGPT視為協助應對醫療體系的「盟友」，用於解析醫療帳單、找出超收費用、協助申訴保險理賠遭拒；有時在無法看醫生的情況下，甚至可用於自行判斷病情或管理自身的照護。

多起案例顯示，有民眾將逐項列明的醫療帳單上傳給AI分析，成功揪出重複收費、錯誤申報代碼，或違反聯邦醫療保險規定等問題。

此外，在醫療資源不足的美國偏鄉社區，OpenAI表示，用戶平均每周會送出近60萬則醫療照護相關訊息。

ChatGPT中每十段醫療相關對話，就有七段發生在一般診所休診時段。

OpenAI表示，ChatGPT可針對特定病況的嚴重程度提出警示；在無法即時取得醫療照護時，這有助於患者判斷是該等待門診，還是需要立即尋求急診協助。

ChatGPT 帳單 OpenAI

延伸閱讀

感念母生前受醫療照護 健保愛心專戶獲贈百萬寒冬送暖

甲骨文現金吃緊有何解？外媒獻策：質押晶片籌措銀彈再買晶片

AI新賽局…台廠仍是好戰友

OpenAI 員工年薪稱冠科技新創 平均150萬美元

相關新聞

老美愛用 ChatGPT 問診 每天逾4,000萬人

根據OpenAI向外媒Axios獨家分享的報告，每天有逾4,000萬名美國民眾向人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT...

CNN：范斯住所發生1事件窗戶受損 已一人被抓身分未透露

美國有線電視新聞網（CNN）5日引述一名聯邦執法部門的消息人士報導，副總統范斯在俄亥俄州的住所發生一起事件，目前已有一人...

面對川普兼併威脅 格陵蘭總理警告：夠了

國際社會今天紛紛譴責美國總統川普主張格陵蘭應納入美國領土的說法，格陵蘭總理尼爾森也發文警告：「夠了。

印度盼與美談判順利 要求油商提供俄油進口數據

美國總統川普（Donald Trump）暗示將因印度持續進口俄羅斯石油，而對其徵收新的關稅；印度金融財經網站moneyc...

圈內核心曝光？范斯缺席川普戰情室引揣測 這些人也不見蹤影

在高級軍政官員的簇擁下，川普總統目光堅定地注視著眼前電腦螢幕的即時影像，顯示美軍特種部隊夜襲委內瑞拉，把馬杜洛總統拖出臥...

明州詐騙案滾雪球 共和黨趁機猛打 華茲連任受影響

明尼蘇達州社福詐騙風波愈演愈烈，民主黨籍州長華茲(Tim Walz)遭共和黨趁機窮追猛打，連任之路恐受影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。