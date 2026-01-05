CNN：范斯住所發生1事件窗戶受損 已一人被抓身分未透露

美國有線電視新聞網（CNN）5日引述一名聯邦執法部門的消息人士報導，副總統范斯在俄亥俄州的住所發生一起事件，目前已有一人被拘留，調查正進行中。

上述消息人士為執法官員，表示事發時范斯與其家人並不在該住所。初步報告顯示，相關單位不認為該嫌曾闖入范斯住所。

美國特勤局發言人古利耶米說，一名成年男子因「造成財產損失，包括打破與范斯相關的私宅外窗」而被拘留，特勤局正和辛辛那提警察局和美國檢察官辦公室協調，起訴決定也在研議中。該男子的身分尚未透露。

當地媒體發布的照片顯示，該住所的窗戶有受損，但暫不清楚確切發生何事。上述執法官員向CNN說，相關單位正調查是否有人鎖定范斯或其家人。