面對川普兼併威脅 格陵蘭總理警告：夠了

中央社／ 哥本哈根5日綜合外電報導
格陵蘭總理尼爾森。(路透)
國際社會今天紛紛譴責美國總統川普主張格陵蘭應納入美國領土的說法，格陵蘭總理尼爾森也發文警告：「夠了。」

法新社報導，華府軍事干預委內瑞拉再度引發外界對這個丹麥自治領土處境的擔憂，由於格陵蘭（Greenland）位處北極戰略要地，川普（DonaldTrump）一再表示希望兼併格陵蘭。

川普搭乘空軍一號返回華府時在機上重申，「從國家安全角度而言，我們需要格陵蘭」，並預告「我們大概兩個月後會再處理格陵蘭的問題…讓我們20天後再來討論」。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則發出明確警告：「夠了。」

尼爾森在社群媒體臉書（Facebook）指出：「停止施壓，停止影射，停止兼併的幻想。」

他談到：「我們願意對話和討論，但必須透過適當管道進行，並尊重國際法。」

法國外交部發言人康夫勒（Pascal Confavreux）今天向法國電視一台（TF1）表達法方對丹麥的聲援，強調「國家邊界不能以武力改變」。

格陵蘭 川普 美國

