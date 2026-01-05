馬杜洛明首度在紐約受審恐面臨無期徒刑！紐時：辯方恐鎖定2打點

紐約時報報導，委內瑞拉總統馬杜洛夫婦遭美軍押送至紐約後，預計美東時間5日中午（台灣時間6日）在曼哈頓聯邦法院首度出庭受審。全案攻防焦點恐不僅在於馬杜洛是否犯罪，辯方可能先從逮捕、押送至美國的合法性，以及是否涉及主權豁免的法理問題切入。若馬杜洛被定罪，刑期至少30年起跳，最重恐面臨無期徒刑。

根據起訴書，馬杜洛的控罪包括密謀毒品恐怖主義、密謀運送古柯鹼、持有機槍和毀滅性裝置及密謀持有上述裝置危害美國；其妻子佛羅雷斯也被控涉嫌密謀運送古柯鹼。兩人料將提出不認罪答辯。

首度出庭屬於包括提訊（arraignment）在內的初步程序之一，通常時間不長。法官將確認兩人身分、告知權利並詢問答辯立場，同時處理審前羈押等事項。

紐時指出，這起案件讓美國政府出動美軍打擊這樣的非常手段，同時牽涉川普政府多項內政與外交議程，關乎白宮政策正當性與政治代價，具備高利害、高成本的性質，法官幾乎一定會下令兩人不得交保，先行羈押候審。

提訊當天，檢方通常會簡要說明指控重點與證據類型，例如錄音、文件或搜索取得的資料，也可能提出被告有逃亡、串供或危害社會之虞，以支持羈押主張。

辯方則可能預告將提出哪些動議，挑戰政府案件的基礎。法官也會詢問控辯雙方準備審判所需時間，作為後續排程依據；若涉及機密證據等爭議，審前程序往往更冗長。

整起訴訟預計耗費數年，光是組成陪審團審視控辯雙方的證據恐怕就要超過1年。

本案變數在於後續攻防可能不只聚焦「有沒有犯罪」，而是先從程序與法理層面開打。由於馬杜洛是主權國家領袖，且是在美方軍事行動中被帶離本國，辯方可能主張逮捕與押送至美國的合法性存疑，甚至主張馬杜洛作為領導人可能享有主權豁免，並以此要求法院審查美方是否有權起訴。

控方將由紐約南區聯邦檢察官辦公室檢察官克雷頓（Jay Clayton）領軍；代表馬杜洛的辯方人選目前仍不明朗。紐時強調，辯方律師的選擇與策略將格外關鍵，因為本案牽涉的議題可能橫跨逮捕合法性、主權豁免，以及是否會動用機密證據等複雜爭議點。

本案承審法官為赫勒斯坦（Alvin K. Hellerstein），現年92歲，1998年由前總統柯林頓任命為聯邦法官。他近期也經手川普試圖將其曼哈頓刑案定罪移轉至聯邦法院審理的相關程序，該案仍在審理中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885