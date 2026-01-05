伊朗示威進入第2週 川普：若再添死傷美將予以痛擊

美國總統川普今天警告伊朗，若已進入第2週的示威活動再有更多抗議者喪生，美國將予以伊朗「嚴厲打擊」。

法新社報導，川普在空軍一號（Air Force One）上告訴記者：「我們正密切關注局勢。如果他們像過去那樣開始殺人的話，我認為他們將會遭到美國的嚴厲打擊。」

伊朗源自於民眾不滿生活成本飆升的示威浪潮進入第2週，人權團體和當地媒體今天指出，抗議人士再度與安全部隊爆發致命衝突。

根據官方統計，自從去年12月28日首都德黑蘭商家罷市掀起抗議以來，已有包括安全部隊成員在內至少12人喪生。

這是自從2022年至2023年因遭控違反婦女服裝規定被捕的艾米尼（Mahsa Amini）於羈押期間死亡、引爆抗爭以來，伊朗最大規模示威浪潮。