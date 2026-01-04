不甩川普施壓！歐盟今年擬加強執法 鎖定科技巨擘

儘管美國總統川普揚言報復，歐盟2026年仍準備更嚴格監管科技業，瞄準Google、Meta、蘋果和馬斯克旗下社群平台X，預料將與美國科技巨擘和川普出現新一波衝突。

英國金融時報（FT）報導，根據歐盟官員和政策制定者，歐盟執委會就對付全球最大科技集團的指標性立法，進行多年協商後，正把重心轉向執行範圍廣泛的數位規範。此舉要求依循既有法規，包含縮限科技巨擘勢力的數位市場法（DMA），以及要求網路公司加強管控非法內容的數位服務法（DSA）。

這將使歐盟在未來一年面臨政治挑戰。川普政府要求歐盟修改科技法規，並威脅以關稅報復歐盟對美國科技大廠的執法行動。歐盟面臨艱難的權衡取捨，盼執行數位法規時，不會觸發歐美貿易戰；或刺激川普在烏克蘭戰事上，支持俄羅斯。

歐盟已經開始探索新的潛在執法領域。去年12月，布魯塞爾當局啟動調查，了解Meta是否阻止競爭的AI供應商存取WhatsApp，以及Google將線上內容用於AI模型的作法。監管機關也展開調查，確保雲端運算產業內有足夠的競爭。

今年，執行數位服務法可能會更棘手。歐盟執委會在去年12月，依據該法對X處以1.2億歐元罰款，引發美國政府官員一連串反歐言論，馬斯克也呼籲「廢除歐盟」。美國同月以所謂的「審查制度」及脅迫美國社群媒體為由，對歐盟前執委布勒東（Thierry Breton）等人實施簽證禁令。