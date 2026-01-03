川普關稅為何影響不大？專家：先前喊得嚇死人 實際落差大

美國總統川普去年對進口美國商品課徵了百年來未見過的高關稅，帶動了物價上漲，也影響了美國企業，但整體影響似乎仍沒有一些專家預測的強勁。一篇新的研究報告或許能解釋部分原因。

據一份哈佛和芝加哥大學經濟學家合作的研究報告顯示，和川普去年4月初宣布的關稅稅率相比，美國進口商實際支付的關稅稅率下降很多，原因包括特定國家和產業獲得的減免、部分商品在抵達美國時稅率已下降，以及部份企業規避規則。

透過分析政府的關稅收入和進口品價值，這群經濟學家得出結論，美國去年9月底時的實際關稅稅率只有14.1%，約只有美國政府關稅宣布稅率的一半；經加權平均後的名目稅率也估計只有27.4%，比4月高峰的32.8%下滑。

哈佛經濟學家暨前國際貨幣基金（IMF）第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）表示：「實際的關稅稅率比宣布的低很多，這也是為何影響沒有如擔憂巨大的原因之一。」

由於商品經海路運往美國通常需費時數周，對關稅宣布時仍在運往美國路上的產品減免關稅，意味著企業支付的關稅將會上升得比川普宣布的緩慢。

對特定產品關稅減免的一個主要例子就是半導體。雖然美國官員一直表示會對晶片和內含晶片的部分電子產品宣布更多關稅，但至今尚未看到影子。

據該報告統計，美國企業實際為進口晶片支付的關稅稅率為9%，遠低於其他大宗商品的關稅水準。而從台灣等晶片生產大國出口的晶片，實際面對的稅率則只有8%，遠低於官方的28%。

加拿大和墨西哥也獲得了相較於川普去年宣布高關稅的大幅減免。許多大部分過程在北美生產的產品，都符合川普第一任簽署美加墨協議的零關稅規定。

由於美國關稅過去整體都很低，在填寫海關文件時，許多企業並不必費心申報其產品符合貿易協議規定。但在去年，約90%來自加拿大和墨西哥的商品會申報合規，高於前一年的不到50%。

規避關稅也使美國企業實際支付的關稅稅率下滑。企業可透過採取多種策略（其中許多是非法的），來改變報關單上對一個產品內容、價值或原產地的資訊，來達到降低關稅目的。

誰背負了關稅？

但這個現象並不代表關稅並未對美國企業和消費者造成負擔。這群研究員指出，美國民眾正在背負川普關稅的成本，而不像川普和他的顧問所聲稱的那樣。

當美國課徵關稅時，必須繳稅給政府的是海關紀錄上的進口商（通常是美國企業），但這和真正背負所有關稅成本的是誰是兩回事。出口產品到美國的外國工廠，如果透過向美國買家降價來抵銷關稅，將可能吸收成本。而這也是川普政府所聲稱會發生的事。

但根據高萍娜和芝加哥大學的共同作者尼曼（Brent Neiman）計算，背負大部分成本的是美國進口商，而不是外國供應商。他們估計，2025年轉嫁給美國廠商的關稅成本高達94%，高於川普2018-19年美中貿易戰時的約80%。

由於經濟學家目前只有幾個月的關稅完全生效期間數據，未來一年還有許多事情可以做了解。但關稅已大幅改變全球貿易，例如中國大陸在美國去年下半年進口的占比已銳減至8%，遠低於2017年底的占比22%。