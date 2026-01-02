2026全球科技業趨勢為何？緊盯這2家公司和這些變數

全球科技業2026年展望如何？分析師預料，仍將隨人工智慧（AI）發展起舞，但AI將邁入下一階段，新創公司OpenAI和蘋果公司將是兩大觀察焦點。

2025年，科技巨頭紛紛砸巨資興建AI資料中心，已引起投資人擔心資本投資是否過度，並對AI投資何時產生回報愈來愈沒耐心。因此，儘管AI動能股去年底估值仍盤旋在高峰，2026年投資人將把營收擺在首位，會更仔細辨別早期的贏家與輸家，不再無差別投資任何與「AI」沾上邊的公司。

緊盯OpenAI和蘋果動向

市傳盛傳OpenAI將推出廣告事業，若是如此，將立下2026年最重大的里程碑，證明逼近10億的用戶基礎的確有商業潛力。至於該公司的AI個人購物應用，預料對電子商務市場影響不大，一部分因素是，必定遭遇來自亞馬遜等電商巨人的強大阻力。

未來一年，企業採用AI仍可能謹慎行事，會持續測試各種應用，並重新設計流程，以充分運用這項技術。不過，到2026年底時，一小撮公司可望呈現爆發性的成長，尤其在行銷和顧客服務領域，以及像金融、醫療保健、法律等採用客製化AI應用的行業。

除了OpenAI止，另一值得密切關注的科技公司是蘋果。現任執行長庫克可能在2026年卸任，那將闔上現代企業史上極成功的企業經營篇章，也將激起蘋果往後由哪一型領導人掌舵的辯論。倘若新型消費者AI裝置橫空出世，蘋果iPhone將面臨莫大挑戰，這也凸顯下一位掌舵者的重要性。

在科技產業競相開發可能定義未來消費者裝置之際，新領導人能否保住蘋果的領導地位？蘋果能否為自家硬體裝置設計出讓民眾難以抗拒的殺手級應用，而不是只靠第三方公司從iPhone用戶身上賺取的營收分潤？

分析師推測，蘋果很可能從內部擢升新執行長，其中又以硬體工程主管特納斯接班呼聲最高。但若是董事會決定，蘋果必須大幅調整未來發展路線，從外部借將也並非不可能，若是如此，將給整個科技業投下震撼彈。

變數：科技巨頭併購AI新創

2026年值得觀察的重要變數，是企業併購潮湧現可能重塑AI產業樣貌。假如股市遭遇一波劇烈的修正，可能逼得目前燒錢很兇的AI新創公司不得不易主，而財力雄厚的科技巨頭顯然是最可能的買家。

具體來說，開發AI模型的新創公司，例如Anthropic、Safe Superintelligence和Mistral，可能成為收購標的，而微軟、亞馬遜甚至蘋果，是最可能的買家。新創公司若擁有前景亮麗的AI應用程式（App），可能最令人垂涎，對至今未能搭上AI熱潮的Salesforce和Adobe來說尤然。晶片業也可能加速整併。

最大的未知數是：監管當局是否會允許全面併購交易，而不是近年來更常見的「人才收購」（acqui-hire）交易--最近Meta與Scale AI結盟和輝達（Nvidia）與Groq合作，即依循這種模式。

矽谷一些科技公司領導人拉攏與川普政府的關係，或許有助於排除併購路障，但也許更難通過歐洲和中國大陸監管當局那一關。