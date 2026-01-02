回應美國施壓　委內瑞拉再釋88名政治犯

快訊

中央社／ 卡拉卡斯1日綜合外電報導

委內瑞拉政府又釋放88名在2024年7月大選抗議活動中被捕的人士。這是在美國對總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府施壓下，兩週內的第2次大規模釋囚行動。

路透社報導，繼政府宣布於去年12月26日釋放99人後，這波元旦釋囚行動使得兩週內的總釋放人數達到187人。

政府在聲明中表示：「這些行動是總統馬杜洛下令對相關案件進行全面審查的一環。」

委內瑞拉當地非政府組織政治犯自由委員會（Committee for the Freedom of Political Prisoners）表示，已核實至少有55名囚犯獲釋，除了其中1人外，其餘都是從委國中部的托克隆（Tocoron）監獄釋放的。

在12月26日宣布釋放後，多個非政府組織質疑政府所說的釋放人數是否屬實。委內瑞拉非政府組織估計，該國仍約有900名政治犯被拘留，其中包括選舉前遭逮捕的人士。

委內瑞拉政府曾表示，該國並未關押「政治犯」，而是監禁意圖破壞國家穩定的政治人物。

路透社報導，面對川普政府軍事行動的威脅，馬杜洛近來積極釋放和解訊號。川普指控馬杜洛支持毒品走私、恐怖主義及其他犯罪活動。

自8月以來，川普對卡拉卡斯加大施壓，下令在加勒比海部署大規模海軍、批准對疑似拉美毒品船隻進行連串攻擊、扣押載有委內瑞拉石油的油輪，並下令非正式關閉委內瑞拉領空。

川普本週還宣布，美軍已對委內瑞拉一處將毒品裝載至船隻的區域進行打擊，這是華府首次在委內瑞拉境內進行已知的地面行動。

