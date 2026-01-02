玫瑰花車20年首見雨中遊行 海外華人舉國旗挺台灣

快訊

中央社／ 洛杉磯1日專電

美國元旦盛會玫瑰花車遊行20年來首次雨中舉行，數萬觀眾不減熱情，互道新年快樂；一名海外華人帶著中華民國國旗到場，不少路人喊「我愛台灣」回應。

⭐2025總回顧

玫瑰花車遊行（Rose Parade）今年邁入第137屆，這項結合馬術隊伍、大型花車與行進樂隊的遊行活動，是每年全美電視轉播的重要節慶。過去來自台灣的北一女樂儀旗隊、華航花車都曾參與。

遊行在洛杉磯郊區的巴沙迪納（Pasadena）舉行，今年天公不作美，自2006年以來再度出現「雨中遊行」的場面。原訂美軍B-2匿蹤戰機的低空飛越儀式，因天候不佳取消。

清晨大雨中，9公里的遊行路線坐滿觀眾，人人備妥雨具。主辦單位日前宣布，售票的看台禁止撐傘，以免遮檔視線，今天現場呈現一片色彩繽紛的「雨衣海」。

玫瑰花車遊行不只是加州的新年盛會，更吸引全美各地的民眾參與。

一群來自華盛頓特區與新墨西哥州的女性好友，幾天前就抵達洛杉磯，以志工角色參與花車裝飾。她們布置的花車是以巨大老鷹為主視覺，慶祝美國建國250週年。

這名來自華府的女士向中央社記者表示，「我們絕對不會讓雨水阻擋這一切」，她們不僅今天觀看遊行，也親手參與了花車製作，很榮幸成為百年傳統的一分子，「親眼看見自己參與製作的花車出現在遊行當中，真的太棒了」。

旅居美國35年、來自香港的移民David Cheung是遊行的忠實觀眾，他的自行車高掛中華民國國旗，口罩、背包、水壺上也都是國旗元素。

他向中央社記者表示，他帶著國旗觀賞玫瑰花車遊行超過10年，每年固定在遊行之後，接著到中華會館參與元旦升旗。

「我身在海外，知道自由的可貴。」張先生受訪表示，他帶國旗參與遊行，希望讓海外華人或美國朋友「知道中華民國的存在，看見中華民國在台灣的發展」。他說這些年來帶著一身國旗看玫瑰花車遊行，經常遇到路人向他喊I love Taiwan（我愛台灣）。

國旗 美國 中華民國

