快訊

解放軍對台軍演…美首表態！國務院發言人籲停止對台施壓

社會動盪的「心理止血」：如何陪孩子走過恐懼？

新竹湖口9.6度極端低溫！強烈大陸冷氣團影響 8縣市恐探10度以下

川普老了嗎？他自信基因好 駁：閉眼是放鬆、聽不清是現場太吵

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普2025年12月2日出席內閣會議。他否認自己在公開會議上睡著。法新社
美國總統川普2025年12月2日出席內閣會議。他否認自己在公開會議上睡著。法新社

川普老了嗎？這個問題近來反覆被拿出來討論。79歲的他，是就任時年紀最大的美國總統，近來外界開始從睡眠、聽力與身體等細節中看到他的老化跡象，但他本人強烈反駁這類解讀。

⭐2025總回顧

首先是睡眠。川普長期夜間睡眠品質不佳，常在凌晨仍與幕僚聯繫，近來在多場公開活動中被拍到閉目養神，引發是否在打瞌睡的討論。他本人解釋這只是「放鬆」，反駁有關精力不濟的說法。幕僚已私下提醒他注意公開場合的畫面。

其次是聽力。身邊人士透露，與他交談時往往需要提高音量；公開活動中，也曾出現他聽不清楚提問、需要妻子梅蘭妮亞在旁轉述。川普否認有聽力問題，只說是環境太吵。

另一個訊號是他的皮膚變得脆弱。川普的手容易瘀青、甚至輕微碰撞就出血。他將部分原因歸於每日服用的大劑量阿斯匹靈，認為這能「稀釋血液」，對心臟有好處。醫師建議他減量成低劑量，但他拒絕，強調自己「有點迷信」，不願改變堅持25年的習慣。

面對行程與體力的質疑，川普表示，他已要求幕僚調整工作安排，精簡行程、減少會議，以便聚焦更重要事項，投入更多心力。他否認這與年齡有關，稱只是更有效率地使用時間。

川普向來誇口自己「基因好」，把充沛精力歸功於此。他不喜歡高爾夫球外的運動，嫌太無聊，喜歡漢堡薯條高脂高鹽的飲食習慣。儘管身邊的人觀察到歲月的痕跡，他本人卻擺出十足不服老的姿態，否認衰老影響了他的能力。

川普 飲食習慣 睡眠

延伸閱讀

川普健康受矚 自曝每天服用阿斯匹靈…劑量高於醫師建議

2025金融市場贏家輸家出列…股市、金屬亮眼 美元、油價憔悴

經濟日報社論／全球化退場 堡壘經濟時代來臨

美家具關稅延後一年上路

相關新聞

川普速報／健康狀況遭質疑 川普強硬回應強調精力無虞

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •《華爾街日報》披露，美國總統川普去年10月接受的是電腦斷層（CT）檢查，而非先前對外所稱的核磁共振（MRI），再度引發外界對其健康狀況與資訊透明度的關注。79歲的川普對相關質疑強硬回應，強調自身精力無虞，並對檢查細節引發揣測表達不滿。在此背景下，白宮近期政策與外交動向亦持續受到放大檢視，包括關稅措施再度延後，以及俄羅斯就委內瑞拉油輪問題向美方施壓。整體而言，川普個人健康與判斷力，正成為評估其後續決策穩定性的重要觀察點。

川普老了嗎？他自信基因好 駁：閉眼是放鬆、聽不清是現場太吵

川普老了嗎？這個問題近來反覆被拿出來討論。79歲的他，是就任時年紀最大的美國總統，近來外界開始從睡眠、聽力與身體等細節中...

川普健康受矚 自曝每天服用阿斯匹靈…劑量高於醫師建議

美國總統川普接受「華爾街日報」（The Wall Street Journal）專訪時表示，他每天服用的阿斯匹靈劑量超過...

「滿足急迫需求」洛馬獲3億美元對台軍售合約 預計2031年才完成

美國國防部去年十二月卅一日宣布，洛克希德馬丁公司獲得一份對台軍售合約，以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。合約的金額上...

美國食物券新規首波5州元旦上路 禁購汽水糖果等食品

自元旦起，美國五個州領取政府糧食補助的民眾，將面臨新規定，將不得以補助金購買汽水和糖果等食品。新規目標是減少與含糖飲料及...

誤指白頭鷹遭風力發電機害死 川普貼以色列照片遭打臉

美國總統川普（Donald Trump）年終在社群媒體發文，將一項他長期以來的心頭大患——風力發電機，歸咎於「殺害美國象...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。