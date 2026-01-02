川普老了嗎？他自信基因好 駁：閉眼是放鬆、聽不清是現場太吵

川普老了嗎？這個問題近來反覆被拿出來討論。79歲的他，是就任時年紀最大的美國總統，近來外界開始從睡眠、聽力與身體等細節中看到他的老化跡象，但他本人強烈反駁這類解讀。

首先是睡眠。川普長期夜間睡眠品質不佳，常在凌晨仍與幕僚聯繫，近來在多場公開活動中被拍到閉目養神，引發是否在打瞌睡的討論。他本人解釋這只是「放鬆」，反駁有關精力不濟的說法。幕僚已私下提醒他注意公開場合的畫面。

其次是聽力。身邊人士透露，與他交談時往往需要提高音量；公開活動中，也曾出現他聽不清楚提問、需要妻子梅蘭妮亞在旁轉述。川普否認有聽力問題，只說是環境太吵。

另一個訊號是他的皮膚變得脆弱。川普的手容易瘀青、甚至輕微碰撞就出血。他將部分原因歸於每日服用的大劑量阿斯匹靈，認為這能「稀釋血液」，對心臟有好處。醫師建議他減量成低劑量，但他拒絕，強調自己「有點迷信」，不願改變堅持25年的習慣。

面對行程與體力的質疑，川普表示，他已要求幕僚調整工作安排，精簡行程、減少會議，以便聚焦更重要事項，投入更多心力。他否認這與年齡有關，稱只是更有效率地使用時間。

川普向來誇口自己「基因好」，把充沛精力歸功於此。他不喜歡高爾夫球外的運動，嫌太無聊，喜歡漢堡薯條高脂高鹽的飲食習慣。儘管身邊的人觀察到歲月的痕跡，他本人卻擺出十足不服老的姿態，否認衰老影響了他的能力。