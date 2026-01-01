美國食物券新規首波5州元旦上路 禁購汽水糖果等食品

快訊

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
圖為美國一家雜貨店的自助結帳畫面上顯示EBT SNAP標誌。美聯社
圖為美國一家雜貨店的自助結帳畫面上顯示EBT SNAP標誌。美聯社

自元旦起，美國五個州領取政府糧食補助的民眾，將面臨新規定，將不得以補助金購買汽水和糖果等食品。新規目標是減少與含糖飲料及甜食相關的慢性疾病，例如肥胖與糖尿病，但是否實際改善飲食或健康，學界研究意見分歧。

美聯社報導，印第安納、愛荷華、內布拉斯加、猶他及西維吉尼亞成為全美首批、至少18個州當中，率先實施補助禁令的州，受影響的是美國「營養補充援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）受益人。

這是衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. KennedyJr.）與農業部長羅林斯（Brooke Rollins）推動的新政策，呼籲各州將被視為不健康的食品排除在這項規模1000億美元、服務4200萬人次的聯邦計畫之外。

小羅勃甘迺迪去年12月發表聲明表示：「我們不能繼續讓納稅人為誘發疾病的計畫埋單，然後又要多付一次錢來治療這些疾病。」

此舉目標是減少與含糖飲料及甜食相關的慢性疾病，例如肥胖與糖尿病，也是小羅勃甘迺迪推動「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again）計畫的核心工作。

然而，零售業界及健康政策專家指出，各州的SNAP計畫早已面臨大幅削減預算，如今又要執行內容複雜的新規定，包括需制定受限食品清單並解決不同州與商店的結帳系統技術問題，準備明顯不足。針對限制SNAP購買品項是否實際改善飲食或健康，學界研究也意見分歧。

美國全國零售聯合會預測，新規上路後，受補助者需要花更長時間排隊結帳，投訴案件將增加，因為消費者還不清楚有哪些食品被限制。

全國雜貨協會等業界團體發布報告指出，SNAP新限制初期將讓美國零售商負擔高達16億美元，每年新增營運費用更有7億5900萬美元。

食品研究與行動中心負責SNAP的普拉塔-尼諾（Gina Plata-Nino）表示。「懲罰SNAP受益人，其實結果是我們大家都得多付帳單。」

這五州1月1日實施的禁令影響約140萬人。猶他與西維吉尼亞將禁止SNAP補助購買汽水與碳酸飲料，內布拉斯加則限制汽水與能量飲料，印第安納針對碳酸飲料和糖果設下禁令。規定最嚴格的愛荷華則針對所有應稅食品，包括汽水、糖果及特定熟食實施限制。

農業部表示，目前及未來幾個月陸續實施SNAP禁令將維持2年，並可選擇再延長3年，各州需評估政策影響。

密西根大學公共衛生學院首席健康政策專家帕瑞克（Anand Parekh）醫師指出，專家擔憂這些禁令忽視影響SNAP受益人健康的更大結構性因素。

「這無法解決兩個根本問題：健康的食物在美國買不起，不健康的食物反而又便宜又容易取得。」

