誤指白頭鷹遭風力發電機害死 川普貼以色列照片遭打臉

美國總統川普（Donald Trump）年終在社群媒體發文，將一項他長期以來的心頭大患——風力發電機，歸咎於「殺害美國象徵性鳥類白頭海鵰」。

法新社報導，不過這次發文有兩個明顯錯誤：他在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）昨天貼出的照片，是多年前在以色列拍攝，照片中的鳥也不是白頭海鵰。

法新社查閱該貼文，川普在一張聚焦於風力發電機下方岩地上一隻大鳥的放大照片下寫道：「風車正在殺死我們所有美麗的白頭海鵰！」

白頭海鵰是美國的國鳥，也是國璽、貨幣、郵票及軍事徽章上的圖案。

白宮官方帳號及美國能源部也在X平台轉發了這篇貼文，放大了川普對風力發電產業的新一波攻擊。川普長期反對風力發電，指稱這些發電機既不美觀又昂貴，並對野生動物造成威脅。

然而，這張相片早在2017年就出現在以色列「國土報」（Haaretz）一篇報導中，當時該報將這張照片歸功於以色列自然公園管理局（Israel Nature and ParksAuthority），指出照片中的鳥是小型猛禽鷹隼。該單位在前一個月也於希伯來文臉書貼文分享這張照片，當時提到的是禿鷹。

照片中某座風力發電機上可見希伯來文字。

一些川普批評者因此揪出這次烏龍，加州州長紐松（Gavin Newsom）在X上發文表示：「瞌睡唐（DozyDon）根本不知道美國的國鳥長什麼樣嗎？？？」

川普去年11月在白宮宣布醫療政策時，被拍到當場打瞌睡，畫面曝光後引發熱議。紐松在社群平台上發文嘲諷：「瞌睡唐回來了！（DOZY DON ISBACK！）」

法新社諮詢的兩位獨立專家一致認為，照片裡的猛禽並不是僅見於北美，特徵為體型較大、白頭的白頭海鵰。圖中鳥類體型較小，羽色與喙形也不同。

專家認為，這更可能是一種歐亞紅隼（屬於隼類），同時也指出歐亞禿鷹在以色列同樣常見。

牛津大學鳥類學教授謝爾登（Ben Sheldon）表示：「這絕對不是白頭海鵰。」

根據麻省理工學院（MIT）資料，美國每年有數十萬隻鳥類因風力發電機喪命，不過該校2023年指出，這數字「僅占每年因其他原因致死鳥類的極小一部分，例如撞上建築物，或被家貓捕殺」。