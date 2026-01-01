喜迎2026！華府地標變身蠟燭 為建國250年慶典揭幕

快訊

中央社／ 華盛頓1日專電
美國首都華府知名地標華盛頓紀念碑在跨年夜化身沉浸式光影畫布，每場次約17分鐘的燈光秀為美國建國250周年慶典揭開序幕。中央社
美國首都華府知名地標華盛頓紀念碑在跨年夜化身沉浸式光影畫布，每場次約17分鐘的燈光秀為美國建國250周年慶典揭開序幕。中央社

美國首都華府知名地標華盛頓紀念碑於跨年夜變身巨型「生日蠟燭」，為美國建國250周年慶典揭開序幕，另有燈光投影秀，由紀念碑化身沉浸式光影畫布，訴說美國史上不同時期的故事，吸引不少民眾不畏低溫到場觀看。

隨著美國將於2026年迎來第250個生日，華府今年跨年活動也很不一樣。在負責主導美國250周年慶典的全國性組織Freedom 250籌辦下，民眾自跨年夜起直到1月5日，連續6個晚上都可在華盛頓紀念碑看到燈光投影秀。

燈光秀每個場次約為17分鐘，由華盛頓紀念碑化身沉浸式光影畫布，訴說美國歷史發展各個不同時期的故事，包括探索時期、革命時期、工業革命、現代及未來等。

除了燈光投影秀，跨年夜倒數完後，華盛頓紀念碑隨即化身為250英尺高的巨型「生日蠟燭」，為美國接下來的建國250周年系列慶典揭開序幕。同時，紀念碑附近也有長達6分鐘左右的煙火秀，迎接新的一年。

華府這場特別的跨年活動吸引不少民眾頂著攝氏零度左右的低溫到場觀看。美國民眾Mohsin接受中央社記者訪問表示，過去華府地區每年幾乎都是放煙火慶祝跨年，他認為這個地方「需要多一點額外的元素」，今年多了燈光投影秀是很棒的事，這也是他決定到華府跨年的原因。

另一名美國民眾Huma也有同感。她說：「我覺得這真的很棒，因為今年（2026）算是美國建國第250年，他們終於把紀念碑點亮了…這裡通常沒有太多活動。」

