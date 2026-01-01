快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

影／冰風暴肆虐美國東北 紐約婦人遭狂風吹飛撞灌木叢

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國紐約市中央公園白雪皚皚，人們走過弓橋，大雁掠空而過。攝於2025年12月27日。法新社
美國紐約市中央公園白雪皚皚，人們走過弓橋，大雁掠空而過。攝於2025年12月27日。法新社

美國耶誕假期甫告結束，一場威力強大的冬季冰風暴隨即迅速席捲美國東北部地區，帶來大範圍降雪、凍雨與強風。紐約州上州多地12月29日出現猛烈陣風，強風不僅將樹木連根拔起，甚至把人吹倒在地。有一位婦人就被狂風吹進灌木叢裡面，所幸沒有受傷，驚險過程全程被監視器拍下。

⭐2025總回顧

紐約郵報引述影像與WKBW報導，紐約州漢堡鎮（Hamburg）居民米勒（Diane Miller）打開女兒家的門時，遭到風速高達約每小時113公里的狂風吹襲，當場被吹倒在地。她受訪時表示：「事情發生得太快，我根本不敢相信真的發生了。我做夢也沒想到，自己竟會像風箏一樣被拋到空中。」

監視器畫面顯示，米勒本來就被風吹得有點站不住腳，當她打開紗門時，突然被一陣強風吹倒，從門前的階梯摔下，整個人隨即撞進一旁的灌木叢中。米勒說：「我一打開門，就被風一把捲住，整個人飛了出去。我從來沒有遇過風這麼大的暴風，所以完全沒預料到會被拋到空中。」

同樣驚險的情況也發生在紐約南布法羅，從事淋浴按摩浴缸系統安裝的工人加爾（Tyler Gall）剛下車不久，一棵大樹便被狂風吹倒，砸中他的工作卡車。加爾受訪時表示：「我忍不住想，如果當時我還站在車旁，肯定會被壓死。」他還說，人們往往低估風的力量，「千萬不要把每一天視為理所當然」。

加爾表示：「當你真正親身經歷時，那是颶風等級的風力，我可以告訴你，絕對不是鬧著玩的。」

紐約 美國 低溫

延伸閱讀

紐約、洛杉磯淪陷！「災難片新高度」《天劫倒數2》求生之旅再度啟程　觀眾看到哭出來

大谷也要懼三分！雙塞揚坐陣 WBC美國4大先發輪值夠嗆

NBA／米契爾絕殺跳投失手 騎士延長賽得分掛蛋遭黃蜂螫

白宮加碼猛批！川普政治、家庭涉華納出售案 CNN恐落入其盟友手裡

相關新聞

影／冰風暴肆虐美國東北 紐約婦人遭狂風吹飛撞灌木叢

美國耶誕假期甫告結束，一場威力強大的冬季冰風暴隨即迅速席捲美國東北部地區，帶來大範圍降雪、凍雨與強風。紐約州上州多地12...

喜迎2026！華府地標變身蠟燭 為建國250年慶典揭幕

美國首都華府知名地標華盛頓紀念碑於跨年夜變身巨型「生日蠟燭」，為美國建國250周年慶典揭開序幕，另有燈光投影秀，由紀念碑...

將逾50億元輝達晶片輸中 美檢方揭走私集團手法

美國德州聯邦檢察官12月8日解封文件，揭露一項針對遍及美國與全球的龐大走私網的調查。這個走私集團據稱成立假公司並設秘密倉...

川普跨年派對邀請尼坦雅胡 許願2026年世界和平

美國總統川普12月31日在他佛羅里達州棕櫚灘的海湖俱樂部舉辦盛大跨年派對，邀請以色列總理尼坦雅胡共襄盛舉，並透露自己的新...

曼達尼今就職 亞當斯承諾出席典禮「和平交權彰顯民主價值」

與候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)政見不合的現任市長亞當斯(Eric Adams)在卸任前夕終於鬆口，承諾...

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 美國海關也必須允許入境

紐約時報12月31日報導，一名法國科學家3月飛抵美國時，海關與邊境保護局(Customs and Border Prot...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。