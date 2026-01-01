川普跨年派對邀請尼坦雅胡 許願2026年世界和平

快訊

中央社／ 佛州棕櫚灘1日法新電
川普牽著第一夫人梅蘭妮亞的手，準備進入海湖俱樂部。美聯社
川普牽著第一夫人梅蘭妮亞的手，準備進入海湖俱樂部。美聯社

美國總統川普12月31日在他佛羅里達州棕櫚灘的海湖俱樂部舉辦盛大跨年派對，邀請以色列總理尼坦雅胡共襄盛舉，並透露自己的新年展望是「世界和平」。

綜合法新社和「紐約郵報」（New York Post）報導，川普（Donald Trump）牽著第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的手，準備進入海湖俱樂部（Mar-a-Lago）宴會廳會場前，與記者短暫寒暄。當被問及2026年新年展望，他回答說「世界和平」（Peace onEarth）。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）12月29日抵達海湖俱樂部，保守派網紅索拉凱維奇（MichaelSolakiewicz）12月31日晚間在社群媒體發布的照片，可見川普與尼坦雅胡並肩而立。

川普12月29日與尼坦雅胡會談時，曾以輕鬆語氣表示，這位以色列領袖可以出席派對。當天兩人討論了加薩（Gaza）脆弱的停火協議，以及中東其他地緣政治議題。

出席跨年派對的嘉賓，還包括川普的忠實支持者、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）、阿拉伯聯合大公國億萬富豪薩瓦尼（Hussain Sajwani），以及川普的兒子艾瑞克（Eric Trump）、小唐納（Don Jr.）和多位政府高層成員，包括國土安全部部長諾姆（KristiNoem）及白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）等。

這場不對外公開的活動，還邀請了藝術家霍拉布埃納（Vanessa Horabuena）即興創作耶穌速寫畫，川普隨後宣布該畫作將進行慈善拍賣，並打趣表示在場「這些人都很有錢」。

最高出價者承諾捐出250萬美元（近新台幣8000萬元），分別給當地警長辦公室和一間兒童研究醫院。

2025年10月的加薩停火協議，被視為川普第2個總統任期第一年最重大的政績之一，但部分白宮官員擔憂尼坦雅胡在協議推動上進展緩慢。

川普本週淡化與尼坦雅胡就停火協議第2階段出現歧見的相關報導，表示以色列已「履行」其承諾，並將責任歸咎於巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）。

川普表態力挺以色列總理，稱他「對以色列所作所為沒有任何擔憂」。

本週的會談是川普2025年重返白宮後，雙方在美國的第5次會面。

