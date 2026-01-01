洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

共軍12月底圍台軍演後，美國戰爭部12月31日發布聲明表示，美國軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得1份總額逾3億美元的對台軍售合約，並指這能滿足台灣空軍「緊急作戰能力需求」。

路透報導，美國戰爭部在聲明中說，這份軍售合約總額3.285億美元（約新台幣103.1億元），其中1.573億美元（約新台幣49.4億元）的款項已在簽約時由美國官方撥付到位。

聲明表示，合約內容包括採購與交付55套紅外線搜索和追蹤（IRST）軍團增強型感測器莢艙、處理器、莢艙儲存箱和處理器儲存箱，以滿足台灣空軍的緊急作戰需求。

聲明補充，合約相關工作將在佛羅里達州奧蘭多執行，預計於2031年6月前完成。

因參與對台軍售，洛克希德馬丁相關公司、旗下單位與數名高級主管，已在2024年5月、6月相繼被大陸外交部宣布制裁，洛克希德馬丁的數家公司也在2025年被大陸商務部列入出口管制管控名單，禁止向其出口軍民兩用物項，同時也被列入不可靠實體清單，禁止從事與大陸有關的進出口活動等。