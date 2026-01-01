快訊

收編朋友家的可愛奶汪「長大醜到想棄養」 本尊曝光網笑：難得同意飼主一次

管碧玲道歉了 台海緊張時刻她卻偕海巡高層開歡送餐會

影／紫南宮元旦發錢母 張姓男子為母祈福提前半個月卡位拔頭籌

物價壓力牽動選票 川普簽署公告暫緩三項家具關稅上調一年

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普12月31日在佛州海湖莊園舉行的跨年夜慶祝活動上致詞。美聯社
美國總統川普12月31日在佛州海湖莊園舉行的跨年夜慶祝活動上致詞。美聯社

美國總統川普在選民對物價水準不滿情緒持續升溫之際，放緩加徵關稅的步調。白宮表示，川普於12月31日簽署公告，決定將軟墊家具、廚房櫥櫃及梳妝台的關稅調升措施再延後一年。

⭐2025總回顧

路透與彭博資訊指出，川普在佛州海湖莊園主持跨年晚會期間，白宮於深夜公布總統公告的事實說明，宣布原定於1日生效的較高關稅將延後至2027年1月1日實施。

根據9月發布公告，川普原先指示1月1日起，針對「特定軟墊木製產品」的關稅將由25%提高至30%，而廚房櫥櫃及梳妝台的關稅則將由25%調升至50%。不過，川普在12月31日簽署的新公告已延後前述關稅調升計畫。白宮表示，現行的25%關稅仍將維持不變。

事實說明指出，美國「持續與貿易夥伴進行具建設性的談判，以處理木製產品進口相關的貿易對等與國家安全疑慮」，這也意味著相關協商可能促成進一步延後新關稅的協議。

川普 白宮 廚房

延伸閱讀

川普政府對委內瑞拉石油業實施新制裁 擴大對馬杜洛政權施壓

好萊塢影星克隆尼一家入籍法國 川普發文酸「好消息」再開嗆

川普撤離3市國民兵 預告犯罪飆高還會回來

美元在美就業數據公布後走強 但2025全年跌逾9％

相關新聞

影／180公斤仿製巨石暴走！迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾

美國佛州迪士尼樂園園方12月31日表示，一名「印第安納瓊斯」主題遊樂設施的工作人員為保護現場遊客，衝到一顆失控的橡膠巨石...

好萊塢影星克隆尼一家入籍法國 川普發文酸「好消息」再開嗆

好萊塢影星喬治克隆尼、其妻阿瑪爾及2名子女日前正式取得法國國籍，美國總統川普則於12月31日上真實社群發文，一邊指責克隆...

川普撤離3市國民兵 預告犯罪飆高還會回來

美國總統川普今天表示，政府正將國民兵撤出芝加哥、洛杉磯和波特蘭，但他同時在社群媒體發文指出，若犯罪率上升，聯邦部隊將會「...

物價壓力牽動選票 川普簽署公告暫緩三項家具關稅上調一年

美國總統川普在選民對物價水準不滿情緒持續升溫之際，放緩加徵關稅的步調。白宮表示，川普於12月31日簽署公告，決定將軟墊家...

川普第2任期首度行使否決權 跨黨派基建法案遭擋下

美國總統川普今天首度動用他第2任期的否決權，擋下兩項與基礎建設相關的跨黨派法案。川普稱此舉是為節省開支，但遭民主黨議員批...

川普政府對委內瑞拉石油業實施新制裁 擴大對馬杜洛政權施壓

隨著川普政府擴大對委內瑞拉總統馬杜洛施壓，美國周三對四家據稱涉足委內瑞拉石油業的公司及相關油輪實施制裁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。