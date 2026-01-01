物價壓力牽動選票 川普簽署公告暫緩三項家具關稅上調一年

美國總統川普在選民對物價水準不滿情緒持續升溫之際，放緩加徵關稅的步調。白宮表示，川普於12月31日簽署公告，決定將軟墊家具、廚房櫥櫃及梳妝台的關稅調升措施再延後一年。

路透與彭博資訊指出，川普在佛州海湖莊園主持跨年晚會期間，白宮於深夜公布總統公告的事實說明，宣布原定於1日生效的較高關稅將延後至2027年1月1日實施。

根據9月發布公告，川普原先指示1月1日起，針對「特定軟墊木製產品」的關稅將由25%提高至30%，而廚房櫥櫃及梳妝台的關稅則將由25%調升至50%。不過，川普在12月31日簽署的新公告已延後前述關稅調升計畫。白宮表示，現行的25%關稅仍將維持不變。

事實說明指出，美國「持續與貿易夥伴進行具建設性的談判，以處理木製產品進口相關的貿易對等與國家安全疑慮」，這也意味著相關協商可能促成進一步延後新關稅的協議。