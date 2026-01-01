病例創30年來新高 美國恐跌出麻疹絕跡地區
美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據顯示，2025年美國通報的麻疹病例數超過2000例，是30年來首見。
Axios新聞網報導，病例激增且疫情持續擴散，恐使美國在2026年1月底前破天荒失去全球公認的「麻疹絕跡」地位，中斷這項已維持數十年的公衛成就。
這波麻疹疫情時值衛生部長小羅勃甘迺迪（RobertF. Kennedy Jr.）試圖淡化麻疹風險，並散播有關疫苗的誤導性說法、在缺乏科學證據下標榜其他替代方案。
CDC的資料顯示，截至12月23日全美共通報2012例麻疹病例；87%的病例源自50個不同的疫情群聚，所有感染者中約93%未接種疫苗或疫苗接種狀態不明。
通報病例最多的州為德克薩斯州（803例），其次是亞利桑那州（187例）與南卡羅來納州（156例）。
相比之下，2024年全美僅通報285例麻疹確診例。
